Le ministère des Ressources halieutiques et de la pêche a offert du matériel à deux groupements de pêcheurs. Ces derniers avaient perdu le leur lors d’un incendie.

Au mois de juin dernier, un grave incendie a frappé le village des pêcheurs Vezo à Mahavatsy I, dans la commune urbaine de Toliara. Si aucune victime n’a été signalée, le sinistre a quand même détruit une dizaine de maisons et surtout du matériel de pêche ainsi que des pirogues. De passage à Toliara, le ministre des Ressources halieutiques et de la pêche, Gilbert François, a remis aux pêcheurs sinistrés, vendredi dernier à Mahavatsy I, des aides matériels pour compenser cette perte. Au total dix ménages de 56 personnes ont bénéficié de cette assistance.

Le lot remis à chacun des deux groupements de dix chefs de famille comprend des filets de pêche respectueux de l’environnement permettant aux alevins de s’échapper, des bobines et des hameçons. Tous ces outils sont conformes aux normes établies par les autorités de la pêche pour la préservation de ressources marines.

Lors de la cérémonie de remise du matériel, en présence du député de Toliara I, Raza Tondraha, et du chef de la région d’Atsimo-Andrefana, Jules Rabe, les bénéficiaires ont loué le geste tout en soulignant qu’il pourra contribuer à leur autonomie et à retrouver leur travail.

Nouvelles stratégies

« Se procurer ces nouveaux outils de pêche me donne l’impression d’avoir été sauvé des flammes. Cette aide est très précieuse pour ma famille et moi, car ça me permet de renouer avec mon métier », a expliqué Maraland, un pêcheur sinistré.

Les produits de la pêche approvisionnent en particulier les marchés de Mahavatse, Bazaribe, Sanfily et Sakamà Betania.

« Ces dons donneront à leurs bénéficiaires la possibilité de retrouver leur travail, car ils peuvent prendre en main certains aspects de leur vie en renouant avec une activité qu’ils avaient l’habitude de faire avant cet accident », a mentionné le ministre Gilbert François.

Il a soutenu que dans une vision optimiste, son département se lance dans de nouvelles stratégies, pour axer ses actions sur un développement durable.

« Cette cérémonie constitue une occasion idoine pour réaffirmer l’engagement du gouvernement à ne ménager aucun effort, non seulement pour subvenir aux besoins de la consommation nationale, mais également dans le souci d’améliorer notre balance commerciale », a-t-il précisé.

Francis Ramanantsoa