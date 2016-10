Le ministre des travaux publics met la pression sur l’entreprise chinoise titulaire

de la réfection de la RN9. Les Chinois ont rassuré que les travaux seraient terminés à temps.

Les travaux d’aménagement et de bitumage de la RN 9, entre Toliara et Analamitsampy d’une longueur de 107 km, confiés à la Société China Railway sont actuellement réalisés à hauteur de 60%, selon le chef de mission de contrôle de cette route. Situation qui a coïncidé avec la visite sur le terrain, le week-end dernier, du ministre des Travaux publics, Eric Razafimandimby, de l’ambassadeur de la Chine, Yang Xiaorong, du représentant du bailleur de fonds, la Banque Africaine pour le développement (BAD), et des responsables de l’Autorité Routière de Madagascar (ARM). Cette forte délégation a constaté des avancées significatives sur ce chantier.

Par rapport au premier trimestre, l’entreprise a fait des efforts et mis les bouchées doubles pour respecter ses engagements. En effet, plus de 40 kilomètrés commencent déjà à recevoir leurs premières couches de bitume, à l’exemple de l’axe Toliara-Mangily Ifaty-Andrevo et à la sortie de la commune d’Ankililoaka plus au Nord, et n’attendent qu’à être revêtus finalement d’enrobés bitumineux dans le mois à venir. Ils vont constituer la couche de revêtement supérieure de la chaussée selon les techniciens sur place. Parallèlement, plus de la moitié de la route a subi des travaux de terrassement, lesquels sont une étape importante avant le bitumage.

Ralentissement

Toutefois, force est de constater que les travaux ont accusé un retard par rapport au délai de finition, selon de DG de l’ARM, Jean Pascal Ramanamisata, car l’entreprise chinoise a à peine dix mois pour parachever ce chantier selon la convention. Ses responsables ont soulevé quelques problèmes pour expliquer ce retard, comme l’insécurité et le vol de carburants au sein même du chantier. Concernant ce problème, le ministre Eric Razafiman­dimby a rassuré qu’il ferait le nécessaire pour sécuriser les sites par la mise en place de forces de l’ordre sur les lieux.

Mais la cause du ralentissement des travaux a été mise à nu lors de la visite de cette délégation sur le site de l’usine de production des enrobés bitumineux prés d’Ankililoaka. À première vue, des monticules de gravier, de sable et des barils de goudron sont déjà sur place pour être transformés en béton bitumineux mais c’est la machine qui n’arrive pas à démarrer d’après les techniciens chinois. Ainsi, la phase de revêtement en enrobé reste suspendue pour le moment. Malgré cette complexité dans la réalisation de l’œuvre, l’entreprise chinoise ne s’inquiète pas outre mesure quant au respect du délai de septembre 2017.

« Les matériaux et le matériel sont déjà rassemblés sur le chantier. Rien ne nous empêche d’être dans les temps. Des experts seront sur place d’ici quelques jours pour faire marcher cette usine », a affirmé le directeur de projet de China Railway, James Guo.

Mais le ministre Eric Razafimandimby ne semble pas se contenter de cet état des lieux et demande à l’entreprise d’accélérer le rythme des travaux.

« On a l’impression que les travaux traînent. Vous devez tout faire pour que ce chantier soit livré plus tôt que prévu », a-t-il martelé.

Francis Ramanantsoa