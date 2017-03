Les cases en « vondro » gagnent du terrain pour faire face à la pression démographique dans la ville de Toliara.

Des artisans professionnels ou à la sauvette vivent de l’activité de fabrication de maisonnettes préfabriquées en matériau local. Des bois appelés fatipatika, hazomena, anakaraky, paky, volivazo, sely ou vondro sont cueillis aux alentours de Belalanda, dans la commune de Toliara II. « Le principe est de connaître le bois adapté au type des maisonnettes à fabriquer », explique Zesitrany, un artisan de Bela­landa. Cet artisan fabrique ces maisonnettes depuis quinze ans mais il a remarqué une augmentation des commandes depuis les deux dernières années. « Cela dépend des commandes qui peuvent varier entre une maisonnette préfabriquée simple ou plus résistante », continue-t-il.

La fabrication des maisonnettes appelées communément vondro dans la région n’a pas besoin de clous pour se tenir. Zesitrany utilise des écorces des bois locaux pour lier les bois entre eux. Il met quatre jours à une semaine pour finir une maisonnette de 9m². Zesitrany obtient au minimum une commande par semaine et préfère choisir et acheter lui-même les bois. On y compte une quinzaine d’artisans de préfabriquées en vondro rien que dans la commune de Belalanda, la localité populaire, spécialiste en fabrication de ce type de case.

Cibles

Les migrants, en quête d’une nouvelle vie à Toliara, constituent le marché principal des artisans de Bela­landa. « Le marché de Scama, le principal marché de la ville est prévu accueillir mille commerçants. On y compte actuellement trois mille cinq cent personnes », explique le maire de Toliara, Jean Rabehaja. Ce surpeuplement impacte sur la gestion urbaine, car les migrants, pour la plupart, dorment dans la rue.

« Nous n’avons pas prévu de rester vivre à Toliara », explique Johnny, un tireur de pousse, originaire de Tsihombe.

« Aussi, cette maisonnette nous convient-elle », ajoute-t-il.

Il avait juste à demander l’autorisation auprès du fokontany pour l’implanter. Ces migrants peuvent avoir une maison préfabriquée en bois mélangé de 6m², pour 90 000 ariary, sans le coût de transport. Une autre plus résistante, pour la même dimension, car faite entièrement de vondro coûte environ 150 000 ariary.

Mirana Ihariliva