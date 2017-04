L’école primaire publique de Tsongobory a été dégradée par le passage du cyclone Haruna en 2013. Le Rotary de Toliara a réhabilité une salle de classe.

Une action citoyenne. C’est ce que vient de réaliser le Rotary club de Toliara dans le fokontany de Tsongobory, au nord de Toliara. Le club de service a réhabilité partiellement, l’école primaire publique de la localité. La remise officielle des clés, après la rénovation d’une salle de classe s’est déroulée lundi, au cours d’une cérémonie à laquelle ont assisté de nombreux rotariens, des enseignants et des représentants de la direction régionale de l’Éducation nationale.

L’établissement, situé dans une zone inondable, a subi de plein fouet le passage du cyclone Haruna, il y a quatre ans. La tempête a provoqué la crue du Fiherenana qui a complètement inondé l’école jusqu’à plusieurs mètres de hauteur. Composé de trois salles de classe, le bâtiment a été décoiffé, tandis que ses murs ont été fissurés par endroits risquant de s’effondrer et de provoquer des dégâts matériels et des victimes humaines.

Élèves en danger

C’est dans ces conditions pénibles que les enfants de Tsongobory ont étudié durant des années. Conscient du danger qu’ils courent, l’association des parents d’élèves, épaulée par les autorités éducatives, a lancé un appel au secours. L’objectif est d’obtenir de l’aide afin de réhabiliter le bâtiment scolaire pour permettre aux élèves de reprendre, dans la sérénité, leurs cours. « C’est le Rotary qui s’est manifesté à notre cri de détresse afin qu’on puisse sauver l’éducation de toute une génération d’enfants qui méritent d’étudier dans des conditions saines », lance Nicole Soazara, directrice de l’EPP.

La présidente du Rotary Club de Toliara, Carole Rakotozafy, pour sa part, a indiqué qu’il s’agit ici de contribuer à l’éducation pour tous en assurant de bonnes conditions de travail aux élèves et au corps enseignant. «Ce projet a pour vocation de rénover en premier lieu une salle de classe, pour ensuite en réhabiliter d’autres», indique-t-elle. En plus de l’octroi de plusieurs tables-bancs, le bâtiment a coûté prés de six millions d’ariary, obtenus grâce à une levée de fonds, précise-t-elle. À l’en croire, ce geste sera accompagné par d’autres mesures.

« En réhabilitant une salle de classe, le projet ouvrira la voie à d’autres rénovations et, ainsi, permettra de mieux accueillir les élèves du village de Tsongobory et ses environs », promet-elle. Quant au porte-parole des enseignants, il a promis de faire bon usage de cette infrastructure qui va permettre à nos élèves d’obtenir de bon résultats », conclut-il.

Francis Ramanantsoa