Comme l’exige la loi, le maire de Toliara a déclaré son patrimoine. Il a aussi signé une convention entre le Bianco et la commune urbaine.

La grande salle de réunion de la commune urbaine de Toliara à Tsimenatse s’est avérée trop exigüe, vendredi dernier, pour accueillir les employés de la mairie, les membres du conseil municipal, les partenaires techniques et financiers. Ils sont venus nombreux pour assister à une double cérémonie, à savoir la déclaration de patrimoine du premier magistrat de la ville devant la branche territoriale du Bianco et la signature d’une convention de partenariat entre les deux parties pour une meilleure gestion et une bonne gouvernance.

« J’ai déclaré tous mes biens pour montrer que je n’ai rien à cacher et que je suis satisfait d’avoir accompli un devoir républicain dans le cadre de la bonne gouvernance », a précisé le maire Jean Rabehaja.

Il a ainsi indiqué posséder un fonds de roulement de trois milliards d’ariary, quatre maisons d’habitation, huit terrains nus d’une superficie totale de 150 ha, et 24 véhicules de différentes sortes (utilitaires, légers, camions-bennes, trax, etc.). Il a déclaré les avoir acquis bien avant qu’il soit élu maire, étant entrepreneur dans les bâtiments et travaux publics. Il a mis en garde ceux qui persistent à faire des pratiques malsaines et illicites, et a souhaité que le Bianco n’hésite pas à poursuivre devant la justice toute personne coupable de malversations au sein de la commune, y compris lui-même.

Probité

« L’objectif de la déclaration de patrimoine est de promouvoir, d’une part, la responsabilité, la probité et l’intégrité des autorités dans l’exercice de leurs hautes fonctions, et d’exclure, d’autre part, toute tentative d’accaparement des moyens et des ressources qui leur sont affectés », a expliqué le colonel Jocelyn Andriamasy, le directeur du Bianco à Toliara.

Selon toujours ce responsable, quelque 1 119 personnes, toutes catégories confondues, sont assujetties à la déclaration de patrimoine dans les régions Atsimo-Andrefana, Anosy et Androy. En 2015, seules 395 de ces assujetties ont déjà effectué cette obligation légale, contre 724 récalcitrantes. Pour cette année, 150 personnes seulement sont en règle dans ce domaine, jusqu’à présent.

Quant à la convention de partenariat, signée par la commune urbaine et la branche territoriale du Bianco, elle se traduit par un engagement entre les deux parties de concrétiser ensemble tout un processus sur une gestion saine et transparente des biens de la commune.

Francis Ramanantsoa