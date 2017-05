La finale de la 5e édition de Kopi kolé à Toliara s’est terminée tragiquement. Trois personnes ont été piétinées à mort et plusieurs autres blessées dans une bousculade.

Une bousculade à la sortie du gymnase de Tsienengea fait trois morts et quatorze blessés. Quand la TV Plus a invité, vendredi, la population de Toliara à assister à la finale régionale de la 5e édition de l’émission Kopi kolé, elle ne s’attendait certainement pas à une si forte mobilisation de sa part. Cette année, l’évènement couplé avec la Découverte de Madagascar, s’est déroulé dans un gymnase couvert autre que celui loué chaque année. Les organisateurs ont craint des incidents en raison d’un afflux trop important de personnes, comme en 2016.

Les Tuléarois se sont effectivement déplacés en masse pour assister à la manifestation culturelle. Mais la capacité du gymnase couvert de Tsienengea n’est que de trois mille places. À part les deux gradins qui peuvent contenir chacun mille cinq cent places, le terrain où a été dressée la grande scène, a été également occupé par de nombreux spectateurs. Soit un total de plus de douze mille personnes. L’ambiance était très chaleureuse et paisible durant tout le spectacle.

Mais il aura suffi d’un court moment de panique pour que la fin de la fête se transforme en un véritable cauchemar. Car dès l’annonce des résultats de la finale, la foule a commencé à se ruer vers la porte de sortie. « C’est à cet instant qu’un pickpocket a été surpris en train de délester une jeune fille de son téléphone portable. Une situation qui a provoqué une bagarre dans l’enceinte du stade», précise le lieutenant-colonel Cyr Razafialison commandant du groupement de la gendarmerie de Toliara.

Incontrôlable

« Pris de panique dans cette confusion, beaucoup n’ont plus eu en tête que de se précipiter vers la sortie principale du gymnase où s’est déjà formé un entonnoir. Et dans cette cohue, le flux des spectateurs a créé une bousculade incontrôlable : des personnes ont été piétinées et étouffées par la foule », poursuit-il.

Selon le Dr Francine, adjointe technique au CHU de Tanambao, parmi les dizaines de blessés évacués, ont figuré de nombreux adolescents entre 15 et 20 ans. Les trois victimes qui ont

succombé, quant à elles, sont des jeunes gens âgés entre 17 et 25 ans.

Dépêché à Toliara, le ministre Gilbert François de la Pêche et des ressources halieutiques a, au nom du président de la République Hery Rajaonarimampianina, présenté ses condoléances aux familles des trois victimes et a remis à chacune deux millions d’ariary. Les blessés hospitalisés, pour leur part, ont reçu chacun un million d’ariary. Le ministre estime « qu’à l’avenir, vu l’engouement des spectateurs, ce genre de manifestation gratuite doit se dérouler dans un endroit spacieux et en plein air ».

Quant aux organisateurs représentés par le député de Toliara I et du directeur de TV plus de la cité du Soleil, ils maintiennent, pour l’instant, leur version des faits : l’accident serait dû à un acte de sabotage de quelques individus mal intentionnés qui auraient utilisé des « big boss » au milieu de la foule. À préciser que le président-directeur général de TV plus, Nicolas Rabemananjara, et le député Siteny Andrianasoloniaiko ont assisté au spectacle.

Francis Ramanantsoa