La recrudescence du paludisme à Toliara II est due à la saison chaude et humide, une période de transmission aigüe de la maladie. Pour l’instant, les données actuelles sur la situation sont loin d’atteindre le seuil épidémique.

Le paludisme reste une menace cruciale dans la région Atsimo-Andrefana. Et pour cause, le district de Toliara II demeure une des zones de prédilection de cette

maladie. De fait, le paludisme est la première cause de consultation, d’hospitalisation et de mortalité dans les Centres de santé de base de niveaux I et II (CSB I et II) dans ce district sanitaire.

En 2015, de nombreux enfants de moins de cinq ans et plusieurs femmes enceintes ont payé le plus lourd tribut à cette maladie. Face à cette situation d’urgence, et afin de rassurer l’opinion et d’apaiser les inquiétudes sur la question, la riposte ne s’est pas fait attendre de la part de l’État, par le biais de la direction de la Lutte contre le paludisme (DLP) au sein du ministère de la Santé publique et de ses partenaires techniques et financiers. Selon le médecin-inspecteur de Toliara, le Dr Raphaël Hotahiane, des efforts ont porté, entre autres, sur le renforcement de la prise en charge systématique de tous les cas, et sur le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. Il y a eu également des opérations de chimio-prévention pour les enfants dans le district sanitaire de Toliara II.

Selon toujours ce responsable, d’autres mesures ont été également prises, comme la campagne d’aspersion intra-domiciliaire ou CAID, la campagne de sensibilisation des communautés, la dotation supplémentaire en intrants antipaludiques (médicaments, tests de diagnostics rapides, moustiquaires imprégnées d’insecticide) pour les localités.

Pas d’épidémie

Autant d’actions et de démarches assorties d’un dispositif de suivi de l’évolution de la situation, commencent à porter leurs fruits avec, notamment, la baisse des cas présumés. Et pourtant, ces derniers temps, des bruits ont couru selon lesquels le paludisme frappe encore très fort dans ces zones.

Pour le médecin-inspecteur du district sanitaire de Toliara II, la recrudescence observée n’est pas une situation nouvelle. La saison chaude et humide qui s’étale de novembre au mois d’avril est une période de haute transmission du paludisme, ce qui explique la recrudescence du fléau.

En tout cas, pour les spécialistes présents lors de la deuxième opération de

chimio-prévention qui s’est déroulée à Ankililoaka, samedi dernier, « les cas enregistrés dans le district de Toliara II interpellent les autorités sanitaires concernées sans qu’il y ait lieu de céder à la panique. La situation est sous contrôle car il ne s’agit pas d’une épidémie ».

Près de deux mille cas constatés

En ce début d’année, la recrudescence du paludisme inquiète plusieurs maires, dont celui de la commune d’Ankililoaka, Parfait Joujou Fitahiananahary. Celui-ci fait état d’au moins plusieurs centaines d’enfants malades du paludisme en quelques mois dans sa circonscription. Toutefois, il souligne qu’aucun décès n’est signalé jusqu’à présent car les campagnes de sensibilisation ont été efficaces.

Les chiffres du service de district de la Santé publique de Toliara II détaillent la situation du paludisme dans les communes du district de Toliara II, de décembre 2016 à février 2017. Ainsi, la commune rurale d’Ankililoaka enregistre 514 cas et zéro décès contre 12 101 cas et quatre décès au Centre de santé de base en 2015. Le même tableau comparatif précise que pour la même période, le district de Toliara II, dans son ensemble a enregistré 1 931 cas et zéro décès en 2017, contre 14 406 cas et douze décès en 2015

Francis Ramanantsoa