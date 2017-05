Les conseillers de la commune urbaine de Toliara ont élu les nouveaux membres de leur bureau. Une élection marquée par l’abandon du HVM.

C’est dans une ambiance paisible que s’est déroulé, dans la matinée du mardi 9 mai, le renouvellement des membres du bureau du conseil municipal de Toliara. Parmi les personnalités de la capitale d’Atsimo-Andrefana présentes, on a remarqué le préfet Edward Andrianjafinaivo et le maire de Toliara, Jean Rabehaja. La session qui durera dix jours, permettra aux quinze conseillers de délibérer sur l’approbation du compte administratif de l’année 2017, sur les attributions et ventes de terrains appartenant à la ville, sur la construction des logements sociaux et communaux, et enfin sur les droits d’immatriculation et les vignettes pour les cyclo-pousses.

Mais avant tout, ils ont renouvelé les membres de leur bureau. Une élection à sens unique car le parti Hery Vaovao ny Madagasikara (HVM) s’est rétracté à la dernière minute en faveur d’une coalition issue de divers bords politiques et de quelques associations et indépendants. Un bloc qui a déjà donné du fil à retordre au HVM, il y a deux ans, lors de l’élection de l’ancien bureau. Le même scénario s’est produit encore mardi sauf que cette fois-ci, le parti présidentiel s’est décidé à ne pas présenter des candidats aux différents postes à pourvoir dans ce nouveau bureau. Devant cette situation, les débats préliminaires précédant le vote n’ont pas eu lieu. Les treize conseillers présents ont procédé au vote secret pendant une dizaine de minutes. Sont élus Vita Sidison Dédé (Toliara Miharo Raiky ou Tomira) en tant que président du conseil ; Jean-Pierre comme vice-président (MTS); Edwin Raolison (Hiaraka isika) comme premier rapporteur et Medard Tovokely en tant que second rapporteur.

Dans son allocution, le nouveau président a insisté qu’il sera désormais question de rallumer la flamme de l’espoir dans le cœur dee la population de Toliara. Et pour ce faire, personne ne sera de trop et il compte y aller avec méthode et organisation.

Immense tâche

Il dit mesurer l’immensité de la tâche qui lui incombe à la tête du conseil municipal de Toliara. Il entend se pencher sur le problème de l’assainissement et de l’urbanisme. Il a laissé entendre, qu’avec le concours du bureau exécutif, il prévoit de lancer un programme d’urgence qui prendra en compte tous les secteurs vitaux à impacter pour faire de Toliara un pôle économique. Ainsi la capitale du Sud-Ouest pourra propulser son développement et surtout impacter positivement sur l’administration municipale dans tous les secteurs. Tout en témoignant sa gratitude à l’ancien bureau, il a déclaré que le temps des querelles politiciennes est révolu et il a souhaité que chacun, à sa façon, apporte sa pierre à l’édifice, car il nourrit l’ambition de faire de Toliara une ville phare de Madagascar.

Pour sa part, le maire de Toliara, Jean Rabehaja, a mentionné dans son allocution que Toliara appartient à tout le monde et dans ce sens, il a demandé une collaboration étroite avec le nouveau bureau du conseil municipal, tout en espérant que cette nouvelle équipe impulsera un nouveau souffle à la commune urbaine de Toliara. Il a cependant révélé que le salaire des employés de la mairie reste un fardeau pour son département. À ce sujet, il espère qu’une solution sera trouvée d’urgence et de concert avec les conseillers municipaux, afin que ce problème ne soit pas un frein à l’essor de la cité du Soleil.

Francis Ramanantsoa