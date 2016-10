Le représentant résident de la BAD a initié une rencontre avec des élèves au Lycée Laurent Botokeky. Il y a expliqué sa mission.

La grande salle de réunion du Lycée Laurent Botokeky à Sanfily était trop exiguë dans la matinée du 18 octobre pour contenir les nombreux élèves issus de différents établissements scolaires de la ville de Toliara, venus écouter la conférence du représentant de la Banque africaine de développement (BAD) à Madagascar, Abdelkrim Bendjebbour.

Il a exposé le mécanisme et la mission de cette institution et son implication en tant que bailleur de fonds pour un projet, ce après une demande du gouvernement par le biais du ministre des Finances et du Budget. Il a été également question des moyens pour financer les projets qui sont assortis de conditionnalités à respecter avant le décaissement. Cette séance d’information et de sensibilisation auprès des élèves a permis à ce haut fonctionnaire de la BAD de dresser un bilan sur ce qui a été réalisé en termes de projets et surtout des actions futures pour la période 2017-2021. Autant d’explications qui ont éveillé la curiosité des jeunes auditeurs impatients de poser des questions à leur hôte du jour.

Beaucoup ont demandé la contrepartie de ce type d’aide remboursable, craignant les attitudes et les comportements de certains bailleurs de fonds, à l’image des Chinois dans les

gisements aurifères de Madagascar. Bendjebbour a rassuré l’assistance.

Futurs cadres

« La BAD est un instrument de financement pour la plupart des pays africains, et elle existe pour financer un projet afin de donner à la communauté bénéficiaire un bien qui va lui permettre de mieux vivre », a précisé ce représentant résident.

D’autres élèves se sont intéressés aux objectifs du Projet de réhabilitation des infrastructures agricoles de la région Sud-Ouest (PRIASO) et surtout celui de la route Toliara Analamisampy (107 km) sur la RN9, tous financés par la BAD. Concernant ce

dernier chantier, le représentant de la BAD a expliqué que ce projet permettrait de réduire le temps de parcours à 1,7 heure (7 heures actuellement) après la construction de la route, de faire baisser le coût de transport des passagers et des marchandises, de faciliter l’accès aux écoles, au centre de santé, aux marchés, et enfin, d’augmenter la fréquentation touristique et la construction d’hôtel.

Après trois heures d’échanges, le représentant de la BAD a affirmé avoir été impressionné par la qualité et la pertinence des questions de ces élèves.

« D’habitude, ce genre de rencontre a toujours été réservé aux étudiants. Cette fois-ci, je l’ai fait pour des lycéens qui seront de futurs cadres et qui seront appelés à prendre les rênes plus tard », a mentionné Abdelkrim Bendjebbour.

Francis Ramanantsoa