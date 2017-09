Les vingt-quatre élèves qui ont suivi la formation en agroforesterie et écotourisme à la ferme école de Mangily, Toliara, de l’ONG Bel Avenir ont reçu leur certificat de fin de formation.

Durant deux années, ils se sont appliqués à la théorie et à la pratique des principales disciplines qui leur ont été proposées dont l’élevage, l’agriculture et l’écotourisme. Ils ont en même temps suivi des activités annexes telles que la menuiserie, la vannerie ou la broderie.

En plus de l’apprentissage sur les soins des espèces faunistiques et floristiques de la ferme école, ces jeunes ont aussi eu l’opportunité de découvrir la culture d’algues à Saint-Augustin, les aires protégées de la mangrove de l’ONG Bel Avenir et de l’ONG Honko et même de visiter les parcs nationaux de Ranomafana, de Zombitse-Vohibasia et de l’Isalo, durant des voyages d’études.

Pour renforcer les liens et les échanges entre les deux fermes écoles de l’ONG Bel Avenir, les élèves du Centre de formation en agroforesterie et écotourisme (CFAE) de Mangily se sont déplacés à Fianarantsoa pour une semaine riche en découvertes, auprès de leurs amis de la ferme école de Tambohomandrevo. Ils ont profité de leur séjour dans la capitale du Betsileo pour effectuer une sortie pédagogique à l’école d’hôtellerie La Rizière ainsi qu’à l’usine de thé à Sahambavy et à la coopérative Soalandy afin de renforcer leur formation en écotourisme et à la transformation de produits agricoles.

Actuellement, des enquêtes sont en cours pour connaître l’orientation professionnelle de chaque élève après cette formation. Une coopérative est mise en place par l’ONG Bel Avenir à Mangily avec des mesures d’accompagnement où les sortants pourront s’exercer avec des kits, des espaces de culture et d’ateliers de broderie, de vannerie et de menuiserie.

Recueillis par Prosper Rako