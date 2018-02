L’absence de précipitations commence à impacter les cultures. Les communes rurales du district de Toliara II sont les plus touchées.

La pluie tarde à venir dans le district de Toliara II. Risque-t-il de connaître une période de sécheresse ? Les agriculteurs redoutent que la saison culturale soit compromise à moyen terme, car ils pensent que si la pluie n’est pas de retour, il faudra s’attendre à vivre une situation désastreuse. En effet, quelques communes rurales de Toliara II (Ankilimalinike, Tsianisiha, Milenake, Ankililoake) enregistrent depuis le début de septembre un important déficit de pluviométrie. Cette situation accentue les risques d’une sécheresse et fait planer une menace sur la production agricole. De fait, l’agriculture est essentiellement pluviale dans toutes ces localités. Selon les paysans, ce manque d’eau se répercute sur les cultures de riz, de manioc et de coton.

« J’ai planté du manioc dans mon champ. Mais avec ce sol sec et dur, il est difficile de déterrer les tubercules. Alors le rendement baisse et je perds de l’argent », se plaint Resondry un agriculteur d’Ankilimalinike.

La riziculture est également en difficulté dans cette zone considérée comme un grenier à riz. Le repiquage est perturbé.

« Si ce manque de pluie persiste, la production de riz sera catastrophique pour cette saison et la période de soudure risquera de perdurer plus qu’à l’accoutumée », affirme Joseph Randria, un paysan d’Ankililoake.

Joro

Interrogé sur cette situation alarmante, un responsable au sein de la direction de l’Agriculture et du développement rural, tente de dédramatiser le phénomène.

« Il n’y a rien d’irréversible. Si la pluie tombe dans les prochains jours, la situation deviendra normale. C’est la période des semis pour les grandes cultures mais il n’y a rien de compromis », rassure-t-il. En tout cas, il préfère le terme « insuffisance pluviométrique» plutôt que « sécheresse ».

Par ailleurs, les maires des communes concernées se sont réunis d’urgence à Ankilimalinike, il y a dix jours, pour trouver une solution. Samedi dernier, une cérémonie de « Joro » a eu lieu à Benetse devant la maison des reliques des rois Andrevola, sous la houlette du député de Toliara II, Rochelin Houssen, pour demander la bénédiction divine et des ancêtres. Un zébu a été sacrifié en guise d’offrande. Quelques heures après cette cérémonie, une pluie diluvienne s’est abattue sur Ankilimalinike et dans les autres communes riveraines. Pur hasard ou la prière a-t-elle été entendue ?

Francis Ramanantsoa