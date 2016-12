Tombanana mbola ho avy hatrany ny orana eto afovoan-tany hatramin’ny sabotsy ho avy izao, araka ny fanazavan’ny tompon’ andraikitra mpamantatra toetr’andro, etsy Ampandrianomby, omaly. « Amin’ny alahady izao no vinavinaina hitsahatra ny rotsak’orana. Any amin’ny tapany atsimon’ Antananarivo no tena

hahazo orana bebe kokoa eto afovoan-tany, toy ny any Ambatolampy sy ny mano- didina. Na izany aza, hahazo orana ihany eto Antananarivo renivohitra. Ny mari-pana kosa hilatsaka kely vokatry ny orana tsy miato. Eo anelanelan’ny 16°C hatramin’ ny 26°C no vinavinaina ho mari-pana eto afovoan-tany », hoy i Nomenjanahary Solo, mpamantatra toetr’andro eo anivon’ny sampan-draharahan’ny famantarana toetr’andro.

Nilaza ny tompon’ andraikitra fa tsy mbola misy rivo-doza na faritra andro ratsy mananontanona an’i Madagasikara.

Fanomezana Rasolomahery