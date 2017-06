Les enfants seront initiés aux vraies valeurs de la démo­cratie. Ils deviendront ainsi de bons citoyens plus matures.

Place aux enfants. Un Parlement des enfants est en cours de constitution. « Il faut apprendre à nos jeunes ce que signifie la vraie Démocratie et à la pratiquer. Quand ils auront l’âge électoral, ces futurs citoyens comprendront mieux sa vraie signification, le fonctionnement et l’utilité du vote, du débat démocratique, des institutions de la République et de la vie patriotique en général », explique la ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF), Onitiana Realy, pour insister sur l’importance de la mise en place de ce parlement des Enfants. C’était à Toamasina, hier, lors du lancement officiel du mois de l’enfance.

Ce Parlement sera composé de vingt-cinq petits députés. Chaque région sera représentée par un enfant. Les enfants en situation d’handicap, ceux en situation de précarité et les orphelins rempliront les places. « Ils vont définir, eux-mêmes, les règles de l’élection », enchaine la ministre.

Les membres de cette assemblée constituante seront regroupés à Antananarivo, cette semaine, pour des journées récréatives. Le 6 juin, ils seront en réunion avec la Commission sociale de l’Assemblée nationale au Palais de Tsimbazaza.

Elke Wisch, représentante résidente du fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), a salué cette initiative du MPPSPF. « La Convention relative aux Droits de l’Enfant, que Madagascar a ratifié il y a 27 ans, donne à chaque enfant le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question qui l’intéresse. La Convention exige que les opinions des enfants soient prises en considération, selon leur âge et leur niveau de maturité », rappelle-t-elle.

