Le directeur d’une école privée dans la Circonscription scolaire (CISCO) de Toamasina II est accusé d’avoir frappé l’un de ses élèves. La victime, âgée de 6 ans, a présenté des bleus au niveau de ses cuisses. Sa mère a découvert les signes de violence, lorsque le petit est rentré de classe. Elle a alerté les autorités compétentes. La direction régionale de l’Éducation nationale à Atsinanana soupçonne l’implication de cette personne dans cette violence. Le directeur de l’établissement a nié les accusations portées contre lui. Il n’aurait pas frappé l’enfant.

Lors de la descente des responsables de la DREN Atsinanana dans cet établissement, il a été convenu que l’établissement sera fermé. Des irrégularités ont été constatées dans cette école qui n’aurait que six élèves et deux enseignants, dont le directeur. « L’école ne dispose pas d’une autorisation d’ouverture. Et ses enseignants n’ont pas d’autorisation d’enseigner », explique le ministère, hier.

Le ministère de l’Éducation nationale a déjà notifié l’interdiction de punitions corporelles sur les élèves. C’était en avril 2017, une surveillante d’une école à Anjanahary a été filmée en train de frapper à plusieurs reprises une élève.

M. R.