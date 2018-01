Scores. La direction provinciale de la sécurité publique de Toamasina a établi le bilan de la situation inédite de l’insécurité de l’année 2017, mercredi. Un surcroît d’affaires de faux billets, d’ossements humains et de drogue a été relevé. Agissant sur des renseignements, les éléments des forces de l’ordre ont mis la main sur de faux billets, dont la somme s’éleve à 106 000 000 ariary. Par contre, une énorme somme de 147 332 900 ariary a été déjà versée au trésor public. Celle-ci a été collectée suite aux diverses infractions, amendes et recettes sur les visas et passeports. Le commissaire divisionnaire Valisoa Laubel Rakototiana, directeur provincial de la police nationale de Toamasina, a mis en exergue la découverte de plus de trois tonnes d’ossements humains, dans une dizaine de tentatives de trafic déjouées.

Incarcération massive

Le commissaire n’a pas manqué de souligner la lutte contre les stupéfiants. Plus de cent tonnes de cannabis ont été confisquées l’année dernière. Une partie a été déjà brûlée après les procès, selon les règles régissant les objets saisis. « 730 litres de rhum artisanal ont été pris sur des trafiquants », a résumé un enquêteur du commissariat central local.

Trois mille sept cent cas d’infraction ont été constatés dans cette ville, deux mille cent cinquante seulement ont nécessité l’ouverture d’une enquête judiciaire. « Mille deux cent individus impliqués dans ces affaires, dont quatre vingt onze femmes, ont été placés sous mandat de dépôt. Mille deux cent autres ont bénéficié d’une liberté provisoire », a indiqué un policier judiciaire. La police, redorant son blason, n’a pas manqué de rendre public ses dix-huit membres sanctionnés après avoir été traduits au conseil de disciplines. Cinq agents ont été dégradés.

Seize personnes présumées bandits sont tombées sous les balles de la police dans des courses-poursuites. Les enquêteurs ont enregistré vingt-deux armes, telles que fusil de chasse et pistolet automatique, saisies sur les auteurs d’une trentaine de hold-up survenus à Toamasina. Presque maîtrisé, le taux de commerce illicite de vanille a été plus ou moins réduit en 2017, selon les informations recueillies auprès d’une consœur.

« La perspective pour cette année réside dans le renforcement de la police de proximité. La patrouille au niveau de chaque fokontany sera renforcée », a confié le commissaire Laubel.

Hajatiana Léonard