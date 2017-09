L’inhumation d’une victime supposée atteinte de peste pulmonaire a failli virer au drame à Toamasina. Sa famille a revendiqué son corps.

L’épidémie de peste pulmonaire continue à sévir à Toamasina. Des éléments des forces de l’ordre de Toamasina sont intervenus dans l’inhumation d’une sexagénaire, suspectée d’être victime de la peste pulmonaire, mardi. Ils ont dû rester dans l’enceinte de l’hôpital pour empêcher que les proches de la défunte ne s’emparent du corps. Ces derniers auraient refusé le diagnostic des médecins et auraient revendiqué le corps pour procéder aux rituels funéraires. « Ils ont voulu effectuer une veillée funéraire et l’inhumer dans leur caveau familial », explique un élément de la gendarmerie à Toamasina, joint au téléphone, hier. Ces pratiques funéraires sont, pourtant, interdites en cas de peste pour éviter la propagation de la maladie, selon le Dr Hery Andrianjato, directeur du Partenariat et directeur par intérim de la Promotion de la santé au sein du ministère de la Santé publique.

Cette femme a été admise à l’hôpital de Toamasina pour des problèmes respiratoires, en fin de semaine. Elle a succombé à sa malade, mardi. Les membres de sa famille ont eu du mal à accepter qu’elle ait souffert de cette maladie dévastatrice. « Ils ont plutôt pensé à une tumeur », enchaîne ce responsable du ministère.

Plus de victimes

Il a fallu persuader ces personnes d’une possibilité de contamination par la peste, pour que les agents de santé de l’hôpital de Toamasina puissent enterrer cette femme de 65 ans, dans la fosse commune de Manangareza Toamasina, hier matin.

Près d’un mois après l’arrivée de la victime dans cette ville de l’Est, une autre personne admise dans le service des maladies respiratoires de l’hôpital Be à Toamasina, a aussi perdu la vie suite à une suspicion de peste pulmonaire, samedi.

Les dernières statistiques du ministère de la Santé publique sur cette épidémie de peste, ont encore augmenté. À 11 heures hier, on annonçait dix-sept décès

sur cent quatre malades suspects, treize d’entre eux auraient été confirmés par l’Institut Pasteur de Mada­gascar (IPM). Mardi, on comptait encore quinze décès sur quatre-vingt-quatorze malades suspects. À part ces cas répertoriés à Toamasina, il y en a eu d’autres à Anosibe An’ala.

Ce jour, le ministère de la Santé publique organise une réunion d’échanges et de discussions sur la peste, avec les responsables ministériels et experts en la question, à l’hôtel Colbert à Antaninarenina. Les professionnels des médias et les bloggeurs sont invités à y assister.

Miangaly Ralitera