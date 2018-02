Lourdement armés, cinq ravisseurs ont enlevé le Chinois Akyl Cassam Chenai hier soir. Celui-ci est directeur général d’une importante entreprise d’import/export de l’Est.

Une industrie criminelle tournant à plein régime. Après avoir fait parler d’eux à Antanimena il y a à peine deux semaines, les ravisseurs continuent à narguer les autorités. Hier en début de soirée, le ressortissant chinois Akyl Cassam Chenai, directeur général de la Société Commerciale et Industrielle de Madagascar (SCIM) a été la proie des kidnappeurs à Toamasina. Ce chef d’entreprise est tombé dans un guet-apens tendu par cinq individus armés, alors qu’il allait regagner son foyer après le travail. Le rapt a été commis aux alentours de 18h 15 à Salazamay où habite le Chinois pris pour cible, à la lumière des premières informations communiquées par les forces de l’ordre.

L’escouade de bandits a pris en filature la victime avant qu’elle ne l’attendent de pied-ferme à la hauteur de Salazamay. Sitôt tombée dans les griffes des malfaiteurs, elle a été d’emblée jetée à bord d’une Renault Express qui a quitté le lieux en démarrant en trombe.

La camionnette et ses occupants se sont évanouis dans la nature sous le soleil couchant. Ils ont réussi à brouiller les pistes et semer les éléments d’intervention des forces de police et de celles de la gendarmerie, tardivement alertées.

Kalachnikov

Les indices susceptibles de permettre de démasquer les membres de le bande sont jusqu’à maintenant insuffisants. Des enquêtes de voisinage révèlent que les assaillants portaient des cagoules. Hyper-équipés, ils brandissant par ailleurs des armes de guerre, dont des fusils Kalachnikov.

Des déclarations de témoins oculaires ont en revanche apporté des pistes susceptibles de permettre de remonter de fil en aiguille jusqu’au véhicule utilisé par les ravisseurs. Il s’agit d’une Renault Express de couleur blanche, portant le numéro d’immatriculation 2995 TR, une série trop vielle pour une voiture censée être en bon état, pouvant assurer la fuite des bandits en cas de course-poursuite. La thèse, selon laquelle la bande ait installé de fausses plaques au moment des faits semble, de ce fait, plausible. Aucun montant ne filtre jusqu’à maintenant pour ce qui est de la rançon.

La société dont Akyl Cassam Chenai se trouve à la tête opère dans l’import/ export. Elle est l’une des plus importantes de la capitale de Betsimisaraka.

Seth Andriamarohasina