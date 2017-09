Le compte à rebours est lancé. Les jeunes entrepreneurs n’auront plus que jusqu’au 16 octobre pour déposer leur candidature au trophée Jeune entrepreneur (TJE), organisé par la BNI Madagascar. Véritable catalyseur, ce trophée a permis, depuis plus d’une décennie, à des jeunes capitaines d’entreprise en quête d’opportunités, de se faire une place dans le microcosme économique du pays. Les res­ponsables de Injet, la Gastro­nomie Pizza, OTI, Teknet Group, Madavision, ne diront pas le contraire. En plus du titre honorifique qu’elle attribue au lauréat de chaque édition du TJE, la banque BNI Madagascar lui accorde un crédit à taux zéro, en guise de soutien pour ses projets de développement de l’entreprise.

« L’accompagnement des entreprises est au cœur de notre stratégie. A ce sujet, elle est convaincue d’une chose, l’avenir de Madagascar passe par un tissu entrepreneurial plus étoffé et dynamique. L’esprit d’entreprise mérite donc, plus que jamais, d’être encouragé. Au même titre que sa large gamme de solutions bancaires dédiées aux entreprises, le TJE est une des initiatives de BNI Madagascar dans ce sens », explique Ndrina Ralaimanisa, directeur de la communication institutionnelle et des relations publiques.

Maintenant, la banque a allégé les conditions de participation à ce concours. Si l’inscription au concours pour les douze premières éditions était réservée à des entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel supérieur à cent millions d’ariary avec plus de deux années d’exercice, à partir de cette année, ces paramètres ont été revus à la baisse pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’y participer. Dorénavant, fixées à soixante millions d’ariary et une année d’existence, ces conditions offriront l’occasion aux plus petites entreprises de concourir pour le fameux trophée.

Composé d’experts et de spécialistes ayant fait leurs preuves dans le domaine de l’économie et de l’entrepreneuriat, le jury de la compétition va examiner de façon méticuleuse le parcours, la performance ou encore la vision de chaque candidat. Qui va succéder à Andry Raveloson de la société Sodimilk, le lauréat du TJE 2016 ? L’identité de l’entrepreneur de l’année sera connue dans quelques semaines.

Lova Rafidiarisoa