Parmi les clubs qui ont écrit de belles pages dans l’histoire du football malgache, on a l’Uscafoot. Auteur d’un doublé championnat-coupe nationaux en 2005 et arrivé aux portes de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF l’année suivante, le club de la commune urbaine d’Anta­nanarivo veut rééditer ses exploits d’antan aujourd’hui.

Titi Rasoanaivo et Raniry étaient à la baguette à l’épo­que. Et depuis quelques mois, Titi est revenu dans son club de cœur. « J’aime l’Uscafoot parce que c’est le club de ma ville. C’est avec lui que je me suis vraiment imposé. J’aimerais revivre ces bons moments. Nous sommes actuellement en pleine reconstruction et le nouveau visage de l’Uscafoot ne sera visible qu’en 2018 », confie-t-il.

Ces bons moments remontent à plus d’une dizaine d’années. L’effectif du club faisait peur autant sur le papier que sur la pelouse. « Comme équipe type, on avait Lama dans le but, Mamisoa, Yves, Valentin et Gascoigne en défense, Eric Faneva, Bota, Rija Juvence et Rivo Kely au milieu ainsi que Freddy et Faneva Ima en attaque. Les remplaçants aussi étaient très forts », se remémore Titi.

Cette reconstruction passe par un recrutement important, lors des périodes de transfert à venir. « On a passé un deal avec les dirigeants, concernant la reconstruction de l’équipe. La moyenne d’âge actuelle des joueurs est plutôt élevée. Il nous faudra recruter prochainement. Je tiens à préciser qu’un tel projet nécessite beaucoup de patience », poursuit-il.

L’Uscafoot se trouve actuel­lement en sixième posiion, en championnat d’Analamanga première division. Les équipes de tête comme Elgeco Plus, AS Adema ou Tana Formation lui sont d’ores et déjà hors de portée, à trois journées de la fin de saison. « Les performances n’arrivent pas du jour au lendemain. J’aimerais qu’on s’encourage au lieu de se dénigrer. Il nous faut du temps pour mener à terme notre projet », conclut Titi Rasoanaivo. Comme on dit, Rome ne s’est pas faite en un jour.

Haja Lucas Rakotondrazaka