Le chef de l’État, Hery Rajaonarimampianina, a promis, hier, au ministre de la Défense nationale du matériel moderne. C’était hier aux manœuvres militaires organisées au Tampoketsa-Ankazobe.

Protéger les citoyens et servir la Patrie. Ce sont, affirme le chef suprême des Forces armées, le président Hery Rajaonarimampianina, les objectifs finaux de la manœuvre militaire, « Tintotry 2017 » qui se déroule depuis le 10 août jusqu’à ce jour, au Tampoketsa-Ankazobe. La journée d’hier a marqué la fin des exercices qui se sont déroulés au Centre d’instruction des forces d’intervention de l’Armée au Tampoketsa. En fait, il s’agissait d’exercices de tirs de gros calibres et de canons anti-aériens, ainsi que de simulations d’attaque en cas d’agression étrangère mettant en péril la souveraineté nationale.

« Nous avons vu les réalités ce jour et entendu tonner les canons. Ce qui remet en cause les rumeurs que répandent les détracteurs, lors des défilés du 26 juin à Mahamasina. Ce matériel militaire fonctionne bel et bien. » Et d’ajouter : «C’est un nouveau souffle et une nouvelle énergie pour notre Armée. »

Réveil

En réponse au discours du ministre de la Défense nationale, le général de corps d’armée Béni Xavier Rasolofonirina, le président de la République a annoncé sa volonté de doter l’Armée en matériel moderne, à l’exemple des buggys, des quads et des drones qui ont été utilisés à Ankazobe. L’objectif est de disposer d’équipements à la hauteur des responsabilités, pour permettre aux forces armées de mener à bien leurs missions de servir la Patrie et protéger les citoyens.

« Tintotry » est un terme betsimisaraka qui exprime le « Réveil » après de longues années d’absence ou d’inertie. Selon le ministre de la Défense nationale, « les manœuvres militaires datent de la première République, et ce n’est que cette année qu’elle est de nouveau organisée ». L’objectif est de remettre en valeur les capacités opérationnelles qui existent dans l’Armée malgache, d’une part, et d’autre part, de continuer les entraînements militaires afin de mettre en évidence la coordination des actions.

Raheriniaina