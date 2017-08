En tant que président de la célébration du 50e anniversaire de l’église FJKM, l’ancien chef d’État enchaîne les voyages. Des tournées aux allures de road-show politique.

Joindre l’utile à l’agréable. Une expression que Marc Ravaloma­nana, président national du parti Tiako i Madagasikara (Tim), semble appliquer à la lettre depuis quelques mois. Arborant également la casaque du président du comité d’organisation du 50e anniversaire de l’église protestante FJKM, l’ancien chef d’État tend à conjuguer les tournées religieuses et politiques.

Cette tendance à mener les campagnes religieuses et la pré-campagne politique pour ce candidat, déclaré à la prochaine élection présidentielle, a été particulièrement lisible la semaine dernière. Le numéro Un du parti Tim, accompagné de quelques collaborateurs étaient en tournée dans les régions Vatovavy-Fitovinany, Atsimo Atsinanana et Atsimo Andrefana. Une escapade où ils ont alterné les rendez-vous religieux et politiques.

Un road show politico-religieux, qui a démarré au centre d’éveil luthérien d’Ankaramalaza, mercredi. Le résident de Faravohitra aurait participé au culte de clôture de l’annuel d’Ankara­malaza, en tant que président du comité d’organisation du 50e anniversaire de la FJKM. Une casquette qui l’a amené à être invité à prendre la parole devant les fidèles, pour narrer les circonstances de l’accident des jeunes de la FJKM à Ankazobe, selon les informations.

Seulement, cette prise de parole a permis à l’ancien locataire d’Iavoloha de bénéficier, relativement, de la même considération que Hery Rajaonarimampianina, président de la République, présent au culte et qui a également prononcé un discours.

Tentation

Quand le chef de l’État a profité de son passage dans la région Atsimo Atsinana pour tenir une séance de travail avec les responsables locaux, à Manakara, la délégation Tim en a profité pour organiser un congrès régional du parti, dans la même ville, le lendemain.

Dans la foulée, Marc Ravalomanana, et sa suite ont rencontré les militants de sa formation politique à Mananjary. La présence de l’ancien Président, dans la capitale de la région Vato­vavy-Fitovinany avait surtout pour objet d’assister à la clôture de la réunion des membres du Sampati, une association de scouts au sein de l’église FJKM. Le numéro Un du Tim a terminé son road-show à Toliara, samedi et hier.

Dans la capitale de la région Atsimo-Andrefana, l’ancien chef d’État a pris part à la clôture de la réunion de l’association des femmes de l’église FJKM. Les photos de cette tournée, partagées sur sa page officielle sur Facebook, montrent un Marc Ravalomanana se prêtant à des séances de bain de foule, ou encore faisant du porte-à-porte.

Une pré-campagne pour la team Ravalomanana

Outre requinquer les fidèles du Tim, le résident de Faravohitra semble profiter de ces tournées au nom de la FJKM pour se rappeler aux bons souvenirs de la population locale. Le road-show de la semaine dernière, en particulier, a semble-t-il donné l’occasion à l’ancien Président d’engager des offensives de charme envers les femmes et les jeunes. À une année de la présidentielle, chaque sortie semble être l’occasion de faire une pré-campagne pour la team Ravalomanana.

En délicatesse avec les autorités étatiques, par ailleurs, la casquette de président du comité d’organisation du 50e anniversaire de la FJKM, semble permettre à Marc Ravalomanana et ses ouailles de contourner d’éventuelles interdictions de réunion, ou de manifestation publique. Avec cette omniprésence au-devant de la scène, l’ancien chef d’État, et ses offensives politico-religieuses semblent faire grandement de l’ombre au bureau de la FJKM.

Lors de sa prise de fonction, le 25 septembre 2016, le pasteur Irako Andriamaha­zosoa, président de la FJKM, avait lancé un message fort: « (…) je m’adresse à tous les politiciens, prenez garde à ne pas faire de l’église un instrument politique ». La tentation de faire du charme à la masse électorale chrétienne semble pourtant irrésistible chez certains acteurs politiques. Et dans ce concours, Marc Ravalomanana risque de ne pas être le seul à s’aligner.

Garry Fabrice Ranaivoson