On s’y attendait. Plusi­eurs usagers de transport en commun ont contesté la hausse du tarif des tickets de bus à 500 ariary. Des passagers sont sortis des bus qui ont appliqué le nouveau tarif, comme ce qui s’est produit dans un bus de la ligne 114 reliant Ambohimanarina et Analakely, hier matin. D’autres auraient cogné sur quelques véhicules, à Ankazomanga, pour manifester leur mécontentement. Les bus maintenant le tarif à 400 ariary ont été également pris d’assaut, hier, en fin de l’après-midi. « 100 ariary de plus peut sembler minime, mais en calculant les dépenses mensuelles, c’est une grande charge », se plaint Casimir Rasolonorina, un usager.

La majorité des transporteurs n’ont pas appliqué cette hausse, hier. A l’instar des lignes 147, 146, 194,163, 162, 166, 160. Même des transporteurs qui ont reçu l’ordre d’augmenter le tarif par le président de leur coopérative, ont essayé de maintenir à 400 ariary le coût du transport, à savoir les 119, 199, 135, 112, 114. Proba­blement, par crainte des comportements des passagers, car aucune amélioration des qualités de service n’ont été constatées, alors que ceci devrait être la contrepartie de ce nouveau tarif.

M.R.