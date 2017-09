Selon le vice-président de la CENI, sur le plan technique, l’organisation d’un référendum est faisable. Mais il faudra régler le volet politique pour éviter une crise.

Faisable. Le mot a été dit par Thierry Rakoto­narivo, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Lors d’un entretien, à son bureau, à Alarobia, hier, l’administrateur civil a déclaré que sur le plan technique, un référendum est réalisable.

Toutefois, il souligne que, pour ne pas remettre en cause la tenue de la présidentielle en 2018, si référendum il y a, il devra se faire en juin. « Cela nous laissera le temps nécessaire pour préparer ensuite la présidentielle qui devrait se tenir entre le 25 novembre et le 25 décembre 2018 », explique-t-il. L’ancien secrétaire général du ministère de l’Intérieur rappelle néanmoins, que les textes en vigueur prévoient que la convocation des électeurs doit se faire quatre-vingt-dix jours avant le vote.

Il faudra également prendre en compte la période de la campagne électorale et celle nécessaire pour la publication des résultats provisoires et la proclamation des résultats définitifs. « La CENI devrait mettre quinze jours pour publier les résultats provisoires et la Haute Cour constitutionnelle devrait mettre à peu près le même temps pour la proclamation des résultats définitifs », précise Thierry Rakotonarivo.

Politique

Pour lui, l’idéal serait que l’éventuel référendum soit programmé pour le 1er juin au plus tard, afin que les résultats définitifs soient proclamés le 30 juin. Ainsi, dès le début du mois de juillet, la Commission électorale pourra s’attaquer à l’organisation de la présidentielle.

Sur la question du financement de l’organisation d’un référendum, Thierry Rako­tonarivo a indiqué qu’une ligne budgétaire à hauteur de 40 milliards ariary est prévue pour l’organisation des élections. « Ce budget sera ainsi alloué à l’organisation du premier scrutin qui sera programmé », relativise-t-il. Par ailleurs, à entendre les explications de son vice-président, hier, la CENI semble s’en tenir au fait que la présidentielle se déroulera en 2018.

Lors du petit-déjeuner de presse qu’il a donné, à Iavoloha, le 16 septembre, le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, a affirmé que le référendum n’aura pas pour effet le report de la présidentielle. Dans ce cas, le budget prévu pour l’organisation des élections qui sera inscrit dans la loi de finances 2018, devrait être largement revu à la hausse afin de supporter les charges nécessaires à deux scrutins.

D’autant plus que les fonds internationaux prévus dans le projet de soutien au cycle électoral à Madagascar (SACEM), ne serait destiné qu’à soutenir les charges de la présidentielle, tel que l’a indiqué Marie Dimond, représentante résidente du Program­me des Nations Unies pour le développement, en marge d’un événement à la CENI, le 15 septembre. Au delà du financement, la Commission électorale semble plus craindre les impacts politiques d’un référendum sur la présidentielle.

« La principale inquiétude concerne les conséquences politiques du référendum. Ce scrutin apporterait-il un apaisement ou non ? Tous les acteurs devront s’atteler à éviter une crise post-référendaire. L’organisation d’une présidentielle dans une conjoncture trouble sera difficile. Si tous les acteurs s’accordent à accepter les résultats du référendum et à assurer un contexte apaisé en vue de la présidentielle, il n’y aura pas de problème », conclut le vice-président de la CENI.

Andry Rialintsalama et Garry Fabrice Ranaivoson