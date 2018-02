Tout un mois consacré exclusivement au théâtre sous toutes ses formes. C’est ainsi que se découvre un événement inédit concocté soigneusement par la compagnie Miangaly.

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du théâtre, le 27 mars, une initiative exceptionnelle et prometteuse de convivialité à travers cet art intemporel, qu’est le théâtre, égayera la ville d’Antananarivo durant tout un mois. Promettant d’être festif, mais par, dessus tout resplendissant de créativité et de talent d’une jeunesse passionnée, le « Rallye moi(s) théâtre » se découvre.

Initié par la compagnie Miangaly théâtre, il s’agit d’un événement fédérateur, qui, du 1er au 28 mars, ralliera comme l’indique son intitulé les gens, surtout les jeunes, autour de cet art qu’est le théâtre, vers des lieux qui se transformeront eux-mêmes en théâtre, le temps d’un instant.

Rallier certes, mais l’événement se découvrira ainsi dans les quatre coins de la capitale, plus précisément dans les lycées, par le biais d’un marathon ou plutôt d’un rallye, que la compagnie entreprendra tout au long de ce mois de mars.

Un programme prévisionnel, composé de jolies pièces de la part de la compagnie, est ainsi prévu pour égayer les grands lycées de la capitale. Pour ce faire, la compagnie Miangaly théâtre, sous la direction artistique de Christiane Ramanantsoa, lance un appel à contribution pour tous les passionnés et inconditionnels du théâtre.

Mois généreux

« On a toujours mis en avant cette approche solidaire à travers nos projets. Ainsi, si vous êtes sensible à l’art et voulez soutenir le théâtre, on vous sollicite vivement à participer à cette belle aventure. Que ce soit d’une manière financière, logistique, à travers des dons en nature ou même en proposant un service, vous contribuerez à réveiller la magie du théâtre avec nous » souligne Fela Razafiarison, responsable au sein de la compagnie Miangaly Théâtre.

À l’occasion de ce mois du théâtre, organisé spécialement par la compagnie donc, des pièces contemporaines, mais à la fois respectueuses des valeurs traditionnelles de cet art seront à découvrir et à redécouvrir.

Prometteuse d’émerveillement en tous genres, chaque pièce convie le public à s’immerger dans divers univers fantaisistes. Visant à rallier principalement les jeunes, le « Rallye moi(s) théâtre » brillera également par le dynamisme et la jeunesse des membres de la compagnie Miangaly théâtre. Cette dernière, qui se présente comme une plateforme fraternelle d’artistes pluridisciplinaires, excelle aussi bien dans le théâtre que dans la danse, mais aussi dans le slam et le chant.

Le programme du rallye

Le 1er mars, « Les rats conteurs » est à apprécier au Lycée Jules Ferry Faravohitra, le 5 mars, « Vents du Sud, vents du Nord » sera au Lycée Andohalo, le 12 mars, « Enfants chœur » au Lycée J.J. Rabearivelo Analakely, le 19 mars, « Le chevalier d’amour » sera au Lycée Saint Michel Amparibe et le 28 mars, « Ny sarisikotrao madama » sera mise en scène au Cercle Germano-Malgache Analakely. Honorant les aspects populaire, chaleureux et fraternel du théâtre, le 27 mars sera célébré avec une scène libre au Kudeta Carlton Anosy.

Andry Patrick Rakotondrazaka