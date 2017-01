Une adaptation théâtrale des « Rencontres du troisième type » est jouée sur une scène de la capitale. C’est à travers la pièce « Ziglô » produite par le « Faribolana Sandratra ».

Une épopée fantaisiste et taquine, tout en étant révélatrice des réalités de la société actuelle. C’est ainsi que s’est illustrée la pièce intitulée « Ziglô » écrite et mise en scène par l’auteur et poète Mamison Tsitohery Raolona au Cercle Germano-malgache (CGM), samedi après-midi. Membre émérite du cercle des poètes « Faribolana Sandratra », c’est une pièce haut en couleurs, mais à la fois sobre et poétique que l’auteur a présenté à l’auditoire, à l’occasion.

Embarquant le public pour un voyage entre ciel et terre, la pièce étonne, d’entrée, par son histoire des plus singulières. Les inconditionnels du théâtre traditionnel malgache ont été surpris par l’histoire même de « Ziglô ». Exposer les méandres de la société à travers des personnages marginaux, voire inédits pour une pièce du genre, c’est l’essence même de la pièce.

Entre fiction ou science fiction, tout en étant des plus terre à terre, elle raconte une rencontre atypique. Celle d’un jeune mendiant du nom de Ziglô et de la ravissante Kathy dont il est amoureux ainsi que d’Igor, un être d’un autre monde, un extraterrestre aussi taquin que pacifiste et néanmoins doué d’un sérieux qui lui est propre.

« À travers cette pièce, on tenait surtout à retranscrire sur scène, une facette de la société que l’on n’a pas l’habitude de percevoir. Le tout à travers les visions et les perceptions de ces personnages décalés dont cet extraterrestre qui découvre en même temps que le public, les méandres de notre société », affirme Mamison Tsitohery Raolona, auteur et metteur en scène de la pièce.

Contemporain

En toute simplicité, « Ziglô » s’affiche ainsi sur les planches du CGM Analakely comme un savant mélange de critique sociale et de science-fiction contemporain.

Portée uniquement par l’histoire, la pièce s’est illustrée en cinq actes continus, sans extravagance si ce n’est qu’avec les costumes aux couleurs chaudes des acteurs. Dans l’auditoire, elle enchantait grands et petits qui se plaisent à faire la connaissance des personnages. Ziglo, tapissant dans son coin, reçoit un jour une visite qui le marquera à jamais, celle d’Igor l’extraterrestre qui, dans toute sa luminescence, embarque le jeune mendiant pour une grande aventure. À travers leurs péripéties, ils croiseront le chemin de Kathy dont la douceur charme le jeune homme et celui du vil Rampanjato, un riche héritier qui fait mener la vie dure aux personnages principaux.

À la fois poétique et moderne, tout en étant simpliste, la pièce racontait une histoire universelle qui illustre ces écarts qui subsistent au sein de notre société. Conscientisant le public à faire valoir l’égalité et la fraternité en allant outre nos différences, « Ziglô » n’en était pas à sa première représentation, puisque depuis sa création en 1998, il en compte désormais trois, et sera de nouveau présenté à l’Alliance française d’Antananarivo, au mois de juin.

Andry Patrick Rakotondrazaka