Les matières premières locales n’arrivent plus à soutenir la vitesse de crois­sance du secteur textile. Les opérateurs se voient obligés d’en importer.

Un fait révélateur. Face à la reprise des activités du secteur textile, les matières premières disponibles localement n’arrivent pas à combler les besoins des opérateurs. Ainsi, ils se voient obligés d’importer, depuis Maurice, Chine, Singapour ou encore du Japon, les produits utilisés dans leurs usines. « Soixante pour cent des produits utilisés dans le textile sont importés », a révélé hier Eva Razafimandimby, directeur exécutif du groupement des entreprises franches et partenaires (GEFP).

« Le retour de la Grande île dans le cercle des pays bénéficiaires du régime Africa growth opportunity act (Agoa) sur le marché américain redonne de l’espoir aux investisseurs. À l’horizon 2020, le groupement estime à 200 000 le nombre d’emplois créés dans le textile. Dans ce sens, Mada­gascar accueillera, la semaine prochaine, le salon Origin Africa. Des investisseurs et acheteurs potentiels ont confirmé leur présence à cet évènement international organisé à Tanjombato.

Des industries travaillant pour les grandes marques internationales feront partie des

exposants », a fait savoir la respon­sable.

Premier client

Les produits textiles malgaches sont essentiellement destinés au marché américain (avec le régime Agoa), mais aussi aux marchés européens dont principalement la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore le Japon, exportateur de matières premières. Mais l’Europe reste le premier client des entreprises malgaches. Le vieux continent est suivi de près par les États-Unis.

En 2008, la Grande île était le premier exportateur de textile et d’habillement en Afrique. Mais le sort a tout plombé avec l’éclatement de la crise de 2009 et la suspension de Madagas­car du cercle des pays bénéficiaires du régime Agoa. Mainte­nant que toutes les conditions sont de nouveau réunies, les entreprises malgaches pourraient espérer retrouver leur gloire d’antan.

« Plusieurs entreprises ont fermé leurs portes après les crises politiques successives. De grandes marques ont quitté le pays pour ne plus revenir. La tenue de ce salon nous redonne l’espoir de faire venir ou revenir les investisseurs et acheteurs potentiels », a déclaré hier Eva Razafimandimby, secrétaire exécutif du groupement des entreprises franches et partenaires (GEFP) lors d’une séance d’information sur l’évènement.

Lova Rafidiarisoa