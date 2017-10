Les premiers terrains synthétiques de football et de basketball en plein centre ville seront bâtis à Andohalo. Les travaux prendront fin en novembre.

Des infrastructures sportives polyvalentes seront bientôt ouvertes au public. Il s’agit d’un complexe sportif bâti à Andohalo, comportant différents terrains syn­thétiques dont celui du football à sept, entouré d’une piste en tartan de quatre couloirs, un terrain de basketball synthétique et un boulo­drome de quatre terrains.

Une scène couverte destinée aux diverses manifestations culturelles y est installée, juste au bord du terrain, et pas loin, une salle de gym et un écran géant.

L’initiative vient d’un ancien président d’un grand club de football du pays, Hery Rasoamaromaka, alias Hery be, qui est aussi propriétaire du terrain synthétique de Talatamaty. « Un contrat qui va durer quinze ans et renouvelable a été signé entre la commune urbaine d’Antana­narivo et une société privée, dans le cadre de la construction et la gestion du site », a dévoilé l’initiateur du projet.

Ce complexe sera l’annexe du terrain synthétique de Talatamaty, le premier du genre en plein centre ville où est construit le tout premier terrain de basketball synthétique à Madagascar. « Les pelouses qu’on a importées de Chine pour ce terrain d’Andohalo sont meilleures que celles du terrain synthétique de Talatamaty, et coûtent presque trois fois plus cher… C’est vraiment la dernière génération des pelouses artificielles », a confié le propriétaire de la société qui exécute les travaux.

Couvrir Madagascar

Les travaux de construction ont débuté il y a deux mois. Le complexe sportif est en cours de finition, et les travaux prendront fin avant décembre. Il ne reste plus que la finition des installations de la piste en tartan, les clôtures et les gradins d’une capacité de deux cent personnes, avec des sièges de quatre couleurs différentes.

Connu depuis longtemps en tant qu’acteur dynamique dans le monde du ballon rond, Hery Rasoamaromaka, qui a déjà beaucoup investi dans cette discipline promet de poursuivre dans ce sens, et donner encore plus pour la promotion de ce sport roi. « L’objectif est de construire des terrains de ce genre dans tout Madagascar. Ce terrain synthétique d’Andohalo n’est que le commencement, les travaux de construction de terrains synthétiques de football à sept de la ville Toamasina démarreront la semaine prochaine », a-t-il souligné.

« Les tapis ont tous été déjà commandés et sont bien arrivés. Après l’installation de la pelouse synthétique de Toama­sina, qui sera bâtie tout près du port, ce sera au tour de Mahajanga d’en construire une », a-t-il conclu.

Serge Rasanda