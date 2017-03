Les autorités municipales ont sorti un acte intimant l’arrêt des travaux à Andohatapenaka à la société concernée. Le motif invoqué est l’absence d’autorisation de la part de la CUA.

Opposi­tion. Le ministère auprès de la présidence chargé de l’Amé­nagement du territoire, de l’équipement et des projets présidentiels a annoncé, vendredi, le démarrage des travaux du complexe, devant accueillir une nouvelle gare routière à Andohatapenaka. En réaction, la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) a produit un acte intimant à la société en charge de l’œuvre d’arrêter ses activités.

Au motif d’absence d’autorisation, une délégation conduite par Edison Raza­fintsihoarana, directeur de l’urbanisme et du développement à la CUA, est descendue sur le site, hier, pour poser le véto municipal. Les autorités de la capitale ont, notamment, mis l’accent sur le vice d’autorisation de remblai. Contacté, Gérard Andria­manohisoa a invoqué l’article 185 de la loi sur l’urbanisme, et soutient qu’« étant un projet à caractère d’équipement public, les permis sont délivrés par le ministère ».

Selon le responsable ministériel, du reste, tous les actes d’autorisation ont déjà été transmis à la Commu­ne. Ce que le directeur Raza­fintsihoarana réfute pourtant, en insistant sur le fait que « bien que le permis soit délivré par le ministère, il doit toujours être déposé au guichet unique de la commune. Seule la commune peut délivrer un permis de remblai ». À lui d’ajouter que le projet « se divise en deux. Il y a la gare routière, mais en face, il y a également la construction d’une station service Total, qui doit avoir l’autorisation de la commune ».

Les explications fournies vendredi avancent, cependant, que le projet forme un tout. Gérard Andriama­nohisoa ajoute que « la loi sur l’urbanisme est claire », le projet d’Andohatapenaka « n’est pas de la compétence de la CUA. Nous en avons déjà discuté avec la maire Lalao Ravalomanana. S’il y a une quelconque opposition, la commune devrait s’adresser au Conseil d’État ».

Litige

Le directeur de la CUA réplique en indiquant que « ce terrain fait justement l’objet d’un litige devant le Conseil d’État ». Selon ses dires, la capitale a introduit une requête contestant un arrêté du ministère de l’Aména­gement sorti l’année dernière, pour « une exemption de permis ». L’article 180 de la loi sur l’urbanisme prévoit des exemptions de permis de construire « aux travaux entrepris par les services publics ou les concessionnaires de services publics, ou aux constructions provisoires et aux travaux urgents (…) ».

Cette exemption est toutefois valable, à condition qu’« elle ne soit pas soumise à des dispositions législatives ou règlementaires spéciales », ajoute l’article 180. Martelant que « le ministère a publié un arrêté interdisant tout remblai », la commune d’Antana­narivo scande un vice de procédure. Les permis ministériels pour les projets à Andohatapenaka auraient été donnés le 27 avril 2016. S’en serait suivi l’arrêté d’exemption de permis de construire.

Le litige opposant la CUA au ministère de l’Aména­gement du territoire sur le terrain d’Andohatapenaka a commencé lorsque le conseil municipal a décidé d’accepter l’offre de la société Tiko, qui revendique la popriété des lieux, d’en faire une fourrière municipale, le 29 juillet 2016. Étant donné la date, il pourrait s’agir d’une réaction à l’initiative du pouvoir central de construire des infrastructures sur ledit terrain.

Le directeur de l’Aména­gement et de l’équipement affirme pourtant que les registres fonciers indiquent que c’est un domaine de l’État. Il déplore que la descente des responsables communaux d’hier « ne semble être que dans le but de défendre les intérêts de Tiko et de son propriétaire [Marc Ravalomanana, ancien président] ». Ce que réfute pourtant Edison Raza­fintsihoarana, qui réplique que « nous ne voulons que les choses se fassent dans les règles ». Les faits d’hier pourraient être le début de nouvelles passes d’armes entre la CUA et le ministère.

Garry Fabrice Ranaivoson