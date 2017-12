Les transitaires se sont rangés du côté des transporteurs pour dénoncer la qualité de service de la gestion des conteneurs au port de Toamasina.

Dénouement difficile. Enième refus de désordre lancé par les transporteurs au Terminal à conteneurs du port de Toamasina. Le conflit opposant les transporteurs et le gestionnaire du terminal à conteneurs au port de Toamasina MICTSL (Madagascar international Containers service limited) continue de plus belle. Depuis le 24 décembre, les transporteurs n’ont pas voulu récupérer leurs marchandises au port. Seule la Banque centrale et ceux qui transportent les médicaments ont exceptionnellement travaillé.

Les transitaires ont rejoint le rang des transporteurs hier mardi. « MICTSL n’a pas respecté l’accord conclu avec le ministère des Transports et de la météorologie, du 11 décembre. Le désengorgement du terminal n’est toujours pas effectif et l’insuffisance de matériels de déchargement des conteneurs entraîne de longues heures voire des jours d’attente pour pouvoir les récupérer. Il a été en outre prévu d’ajouter deux jours de franchise de magasinage soit sept jours ouvrés au lieu de cinq, vu le flux de conteneurs au terminal en cette période de fin d’année, mais aujourd’hui, ce délai est encore de cinq jours », explique un représentant du groupement des Transporteurs professionnels de l’Est (GTPE). Ce retard impacte les transitaires qui se sentent également lésés. « Le délai de magasinage commence au moment du toucher du navire et non une fois sur le quai. Alors que nous sommes obligés de payer 60 000 ariary de coût de magasinage par conteneur de vingt pieds, au-delà des cinq jours de franchise. Un délai insuffisant pour récupérer trente à cinquante conteneurs. Et si les transporteurs ne travaillent pas, nos marchandises ne seront pas livrés à nos clients », avance un transitaire sur Toamasina.

Accord écrit

La file de camions s’étend sur près de 1, 5km, soit jusqu’au rond point de Manangareza. « Nous soutenons également la cause des transporteurs, car ce qu’ils endurent n’est plus humainement supportable », ajoute un autre transitaire. Il a fallu cette grève des transitaires d’hier pour trouver un consensus avec MICTSL. Tard dans la soirée, le préfet de Toamasina, Cyrille Benandrasana, a réussi à résoudre la situation en contraignant le MICTSL à établir un accord écrit avec les transporteurs et les transitaires. « Le délai de sept jours calendaires de franchise de magasinage sera respecté. Les heures d’entrée et de sortie des camions au port de Toamasina seront considérées par MICTSL comme preuves de traçabilité afin d’éviter tout malentendu sur la question magasinage qui s’étendra jusqu’à 4h du matin au lieu de minuit », informe le GPTE.

Mais cette résolution ne s’appliquera qu’au 1er janvier 2018 et encore, prendra la forme d’un essai d’un mois. Depuis le début de ce désordre au terminal à conteneurs du Grand port au mois de juin, les responsables de MICTSL préfèrent ne pas communiquer en ignorant les incessants appels téléphoniques de la part des membres de la Presse.

Mirana Ihariliva