Teratany malagasy monina any Maorisy no voarobana tovovavy mpivaro-tena, ny alin’ny sabotsy hifoha alahady lasa teo. Vola 12000 roupies mitovy lenta amin’ny 1,11 tapitrisa ariary no fantatra fa voaroba, araka ny tatitry ny gazety iray nivoaka tany an-toerana. Voasambotra ihany anefa taorian’ izay ilay vehivavy 30 taona voarohirohy, ka notanan’ny

mpitandro ny filaminana. Lehilahy efatra izay samy teratany malagasy izy ireo no niaraka nivoaka naka rivotra, ny alin’ny sabotsy. Fantatra tamin’ny fanadihadiana an’ilay voaroba fa niaraka tamin’io mpivaro-tena io tokoa izy, tokony ho tamin’

ny telo ora maraina. Nandeha tany amin’ny toeram-pidiovana ralehilahy ary naheno an’ilay mpivaro-tena niresaka

tamin’olona. Nanomboka teo no nahatsikaritra izy fa very ny vola tao am-paosiny. Rehefa natao ny fikarohana tao amin’ity hotely nitoeran’izy ireo ity, hita teny amin’ny tohatra ny

fitoeram-bolany efa foana tsy nahitana na inona na inona intsony. Voalaza fa nandositra ihany koa ilay tovovavy saingy voasambotry ny mpitandro ny filaminana ihany.

Nantenaina Njanahary