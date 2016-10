Gleb Sakharov, l’épouvantail du tableau masculin, a débuté avec une victoire sur le jeune Vahia Rabarijaona. Les autres têtes d’affiche ont aussi tenu leurs rangs.

Gleb Sakharov, c’est l’uni­que joueur classé à l’ATP qui participe à l’Open International BMOI/Air France de cette semaine, au Country Club à Ilafy. Hier, le Français d’origine Ouzbek disputait son premier match, face au jeune Vahia Rabarijaona.

Après une qualification décrochée face à Pierre Carbonnel au premier tour, Vahia retrouvait donc l’épou­vantail du tableau masculin en huitièmes de finale. Au terme du match, il n’y a pas eu de surprise puisque Sakharov s’est nettement imposé en deux sets (6/0, 6/1) et a déjà convaincu les spectateurs venus à Ilafy. En quarts, le Français rencontrera Ando Rasolomalala.

Ce dernier est sorti vainqueur du choc de la journée face à Andritoavina Ratsi­mandresy, dernièrement titré au tournoi Cap 2020. Les deux ont offert un beau spectacle au cours d’une confrontation de trois sets (6/3, 0/6, 6/4).

Comme Sakharov, les autres têtes d’affiche chez les hommes ont assuré, lors de ces huitièmes. Le Français Giovanni Roméo a disposé du vétéran Harivony Andria­nafetra (6/3, 7/5). Jacob Rasolondrazana, la meilleure chance malgache, s’est défait du Réunionnais Nicolas Latrille (6/0, 6/2). Et L’Argentin Mateo Galdon a éliminé Patrick Rakoto­zafinirina (6/0, 6/0).

Lourde tâche

En quarts, Jacob affrontera Donné Radison. Tandis que Mamy Ialy aura la lourde tâche de défier Galdon, après avoir sorti Solonantenaina Rakotoson, hier. Il devra bien régler son service, son arme de prédilection, s’il veut bousculer l’Argentin.

Mardi, Irina Ramialison et Zarah Razafimahatratra entraient en lice dans le tableau féminin. Les deux ont toutes déroulé pour leurs premières apparitions sur la terre battue d’Ilafy. Hier, c’était au tour de Justyna Jegiolka d’entamer son tournoi. La Polonaise a écarté Miora Andrianantoandro (6/0, 6/0), pour le compte des huitièmes de finale.

Ainsi donc, les affiches de quarts sont constituées chez les dames. Irina et Zarah retrou­veront respectivement Sariaka Radilofe et Roséa Rama­nitrarivo. La Nami­bienne Kerstin Gressmann sera aux prises avec Viviane Rasoarilalao. Et Jegiolka croisera le fer avec la jeune Tsantaniony Iariniaina, victorieuse lors du dernier Cap 2020.

Haja Lucas Rakotondrazaka