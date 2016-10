Zarah Razafimahatratra et Irina Ramialison ont remporté leurs premiers matches à l’Open International, hier. Tout comme Andritoavina Ratsimandresy chez les hommes.

Vainqueur de l’édition 2014 dans le tableau féminin, Zarah Razafimahatratra est forcément très attendue à l’Open International BMOI/ Air France. Hier, sur le court central du Country Club Ilafy, elle a effectué son entrée en lice.

En face, il y avait Fitia Ravoniandro. Zarah s’est imposée en deux sets (6/0, 6/0), lors de ce premier match comptant pour les huitièmes de finale. Au prochain tour, elle affrontera Roséa Ramanitrarivo. Cette dernière a remporté son duel , face à Maholy Razakaniaina, lundi (6/0, 6/1).

Si Zarah se présente comme la meilleure chance locale, Irina Ramialison, d’ori­gine malgache mais évoluant sous les couleurs de la France, endosse le costume de favorite. Elle est la mieux classée, puisqu’elle se trouve au 411e rang à la WTA.

Hier, Irina a débuté face à la jeune Yaëlle Vaissaud, qu’elle a éliminée en deux manches (6/1, 6/0).

Affiche alléchante

Au stade des quarts de finale, elle retrou­vera Sariaka Radilofe, qui a sorti Finaritra Andriamadison (6/4, 6/2).

Toujours chez les dames, la Namibienne Kirsten Griessmann a aussi lançé son tournoi, hier. De l’autre côté du court se trouvait Steffy, la cadette de Zarah. Kirsten s’est imposé en deux sets (7/6, 6/4). Avant toutes ces rencontres, Tsantaniony Iariniaina a bénéficié d’un WO, alors qu’elle devait être opposée à Prisca Razafimamonjy.

On suivra également de près le parcours de Tsanta, double championne nationale et récente vainqueur du tournoi Cap 2020.

Du côté du tableau masculin, Andritoavina Ratsiman­dresy a bien entamé la semai­ne, hier. Egalement victorieux au Cap 2020, il a battu Jacky Michel Ramanan­jatovo (6/2, 6/3). Ando Rasolo­malala l’attend en quarts pour une affiche vraiment alléchante. Durant ces quarts, Jacob Rasolondrazana, le Français Gleb Sakharov et l’Argentin Mateo Galdon entreront en scène, respectivement contre le Réunionnais Nicolas Latrille, Vahia Rabarijaona et Patrick Rakotozafinirina.

D’origine Ouzbek, Sakharov fait figure d’épouvantail. Unique joueur classé à l’ATP engagé dans cette édition de l’Open Inter­na­tional, il occupe actuellement la 332e place mondiale.

