Miary Zo Rakotondramboa prépare son passage en catégorie séniors. Le triple champion de Madagascar U18 prendra part à un stage de trois mois, en France.

Période de transition. Miary Zo Rakoton­dram­boa passera prochainement en catégorie séniors. Et pour démarrer de la meilleure des manières chez les grands, il partira en France au début du mois de novembre.

Au programme, un stage de trois mois au Tennis Club Amiot, situé dans la périphérie nord-ouest de Paris. « Je suis actuellement dans une sorte de transition. Je vais monter chez les séniors désormais. Et ce stage va me permettre de préparer la prochaine saison. J’ai déjà pris contact avec un coach là-bas et il me prendra en main sur place. A côté, je participerai également à plusieurs compétitions avec l’équi­pe du club », confie le triple-champion de Mada­gascar U18.

À propos de la saison à venir, Miary Zo est déjà bien fixé concernant son principal objectif, à savoir décrocher ses premiers points à l’ATP. « Je vais disputer plusieurs tournois internationaux, des tournois Challenger plus précisément. L’objectif sera de marquer mes premiers points à l’ATP. Les juniors, c’est fini. Chez les grands, ce sera un nouveau départ », poursuit celui qui aura dix-huit ans dans deux semaines.

Pour sa dernière saison en juniors, Miary Zo a décroché une troisième couronne nationale consécutive, chez les U18 garçons. C’était le 13 août dernier, sur la terre battue de l’ACSA Ambo­hidahy, après avoir battu Vahia Rabarijaona. Deux semaines auparavant, il s’était incliné devant ce même Vahia, en finale du cham­pionnat d’Analamanga.

Échelon supérieur

Pas vraiment en forme au cours de cette rencontre, il a bien rebondi en finale du championnat de Mada­gascar et pris sa revanche donc. Et par la même occasion, il a terminé sur une bonne note sa carrière chez les jeunes.

Dorénavant, Miary Zo évoluera à l’échelon supérieur. Et bien évidemment, il devra muscler son jeu pour espérer s’y imposer. « Comme je l’ai souligné précédemment, un coach m’attend déjà là-bas et il me prendra en charge sur place. Il va analyser mon jeu, évaluer mes points forts et déceler mes points faibles, afin que l’on puisse déterminer les efforts à fournir dans chaque secteur », conclut-il.

Haja Lucas Rakotondrazaka