Toky Ranaivo disputera la finale des U14, en simples, ce mardi. Dans le tableau féminin, l’on aura une finale 100% malgache en U12, entre Safidisoa Nomenjanahary et Yaëlle Vaissaud.

Trois finalistes sur quatre prétendants pour Madagas­car, en simples, au premier tournoi ITF/CAT de Maurice. Toky Ranaivo a remporté haut la main sa demi-finale d’hier, dans la catégorie des garçons moins de quatorze ans.

Il était opposé au Sud-Africain Carl Roothman, qu’il a balayé sur le score sans appel de 6/0, 6/1. Toky aura l’occasion de décrocher le premier titre pour le camp malgache durant ce séjour mauricien.

Pour ce faire, il devra battre le Mauricien Christo­pher Fok Kow, qui a notamment éliminé Lanja Rakoto­zandriny, au stade des quarts de finale, dimanche.

Toujours chez les U14 mais chez les filles, Finaritra Andriamadison s’est arrêtée en demi-finale. Elle s’est inclinée en trois sets, face à la Sud-Africaine Rochelle Pienaar (6/3, 1/6, 6/2).

Elle aura, cependant, une occasion de se reprendre ce mardi, lors de la confrontation face à la Mauricienne Sarah Introcaso, pour le gain de la troisième place. Dans ce même tableau féminin, cette fois-ci, chez les moins de douze ans, l’on aura une finale 100% malgache. Celle-ci mettra aux prises Safidisoa Nomenjanahary à Yaëlle Vaissaud.

Unir leur force

Hier, elles ont respectivement écarté de leur chemin la Zimbabwéenne Shoko Ruvarashe (2/6, 7/5, 6/2) et la Sud-Africaine Naledi Manyube (6/1, 4/6, 6/0). Après les matches en simple, il restera encore deux finales, en doubles, pour la Grande île.

Safidisoa et Yaëlle vont unir leur force en finale des U12. En face, elles auront comme adversaires la Nigé­riane Mary Love Edward et la Sud-Africaine Naledi Manyube. Hier, la paire Safidisoa-Yaëlle a sorti la Réunionnaise Marie Robet et la Mauricienne Malika Ramasawmy (6/0 6/4).

Pour leur part, Finaritra Andriamadison et Manuella Robison ont disposé des Mauriciennes Wan Min Kee Céline et Sarah Introcaso (6/3, 6/4). En finale des U14, elles défieront la Sud-Africaine Rochelle Pienaar et la Botswa­naise Tshegofatso Tsiang.

Haja Lucas Rakotondrazaka