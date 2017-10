Toky Ranaivo gagne le Masters Africain U14. Il entre dans l’histoire du tennis malgache.

La passe de quatre. Toky Ranaivo qui évolue depuis le 2 novembre en Égypte dans le cadre du Masters Africain U14, a enchainé les victoires.

Il termine d’abord premier du groupe A en gagnant respectivement contre le Marocain El Amine Hamza (6/0, 6/0), l’Egyptien Abdel Rahman Hassan (6/7, 6/2, 6/0) et le Sud Africain Connor Kruger (6/3, 6/4)

La formule de compétition prévoyait également un match en poule unique pour les deux meilleurs du groupe A et B et non une demi-finale croisée.

Seulement Toky, qui a déjà gagné contre El Amine Hamza dans le groupe A, ne l’a plus rejoué et la victoire est considérée dans la poule unique.

Goal average positif

Hier, Toky Ranaivo a joué contre le Marocain Walid Ahouda qui a terminé second du groupe B et gagné en deux petits sets (6/0, 6/2). Il devait jouer ce jour contre le Sud Africain Carl Roothman mais ce dernier qui a enregistré deux défaites a préféré reprendre l’avion hier soir même.

Résultat des comptes, Toky Ranaivo est leader avec deux victoires sur El Amine Hamza et Walid Ahouda. Ces deux Marocains ont enregistré une victoire en trois sets et une défaite en deux sets, ce qui les désavantage encore plus de Toky Ranaivo qui a gagné deux fois en deux sets.

Toky Ranaivo a donc dominé les meilleurs Afri­cains. Il remporte les Masters, un titre bien mieux que d’être champion d’Afrique.

« Je suis très content d’avoir gagné les Masters. C’était une belle revanche que j’ai pu effectuer sur tout le monde durant les deux championnats d’Afrique sur dur en mars et sur terre battue la semaine dernière », assène Toky Ranaivo qui sera de retour au pays ce lundi.

Dina Razafimahatratra