Avec deux succès en deux matches, Toky Ranaivo disputera les demi-finales. Une belle revanche après les championnats d’Afrique.

Deux victoires de suite. Après avoir dispu­té les championnats d’Afrique U14 en Égypte qui se sont achevés le 30 septembre où il a atteint les quarts de finales, Toky Ranaivo est en lice depuis le 2 octobre pour le Masters Africain. Un tournoi qui regroupe les huit meilleurs joueurs africains de l’année 2017 et qui se joue toujours en Égypte.

Ce pensionnaire malgache qui évolue au centre d’entraînement de la fédération internationale de tennis est dans le groupe A où figurent le Marocain El Amine Hamza, l’Egyptien Abdel Rahman Hassan et le Sud Africain Connor Kruger.

À l’issue des deux premières journées, Toky Ranaivo a pu enregistrer deux premières victoires. Il ridiculise tout d’abord le Marocain El Amine Hamza en deux petits sets 6/0, 6/0 avant de s’imposer devant le talentueux Egyptien Abdel Rahman Hassan en trois sets 6/7, 6/0, 6/2.

Leader du groupe A, Toky Ranaivo aura à jouer ce jour contre le Sud Africain Connor Kruger.

Dans le groupe B, le cham­pion d’Afrique Medhi Benchakroun (Maroc) a enregistré deux défaites de suite et ne peut plus se qualifier pour les deux premières places qualificatives pour les demi-finales croisées. L’égyp­tien Youssef Sadek reste invaincu après deux matches. Le Marocain Walid Ahouda et le Sud Africain Carl Roothman sont, quant à eux, à une victoire et une défaite chacun.

Toky Ranaivo, même en cas de défaite contre Connor Kruger, est déjà assuré au moins d’une place en demi-finales.

Dina Razafimahatratra