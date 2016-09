Toamasina, Fianarantsoa, Antsirabe et Mahajanga en cette fin de semaine. La Fédération malgache de tennis a mis l’accent sur les tournois « open » à l’extérieur de la Capitale dernièrement.

Une bonne opportunité pour les joueurs des provinces de se frotter et de se jauger face aux quelques réfé­ren­- ces, qui effectuent le déplacement à chaque compétition. L’occasion pour la FMT également d’organiser des journées « tennis pour tous », afin de vulgariser la discipline auprès des plus jeunes.

Cette semaine, le Tennis Club de Mahajanga, qui accueille un de ces tournois régionaux, reçoit un don de la part de la fédération. Il s’agit de nouveaux projecteurs, afin de mieux éclairer les courts. Prochainement, Antsirabe accueillera le championnat de Madagascar toutes catégories confondues.

Un projet rendu possible après un open au mois d’avril, en guise d’essai grandeur nature. Comme quoi, la tenue de ces événements en province apporte des bienfaits sur tous les plans.

Haja Lucas Rakotondrazaka