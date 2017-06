Les travaux de construction du nouveau centre fédéral de tennis débuteront avant la fin de l’année, d’après Stéphane Rakotondrainibe.

Il y a une semaine, Stéphane Rakoton-drainibe annonçait la construction future d’un centre fédéral, à Bevalala, suite à son retour à la tête de la Fédération Malgache de Tennis. Un projet gigantesque, puisqu’il avait évoqué dix courts en terre battue et deux en surface rapide, ainsi que d’autres infrastructures y attenant. « La construction du centre fédéral de Bevalala débutera avant la fin de l’année. Elle sera financée en grande partie par l’ITF, ainsi que les sponsors de la Fédération. La durée des travaux n’est pas encore connue pour l’instant, car on attend encore une dernière étude architecturale », explique le nouveau président de la FMT.

Ce centre fédéral servira de base de préparation pour les sélections malgaches, en vue des différentes compétitions internationales. Le fait de posséder des courts en surface rapide constituera un véritable plus. Les joueurs Malgaches pourront peaufiner leur jeu sur ce type de revêtement, sur lequel ils évoluent souvent lors des tournois sur le continent africain. « A part les regroupements des équipes nationales, le centre accueillera autant des tournois nationaux qu’internationaux », rajoute-t-il.

Parmi ses premiers projets, Stéphane Rakotondrainibe avait également évoqué la mise en place de la charte du tennis : « La charte du tennis est un ensemble de règles (lois du tennis), pour que tous les joueurs soient traités sur le même pied d’égalité. Cette charte explicitera les valeurs auxquelles le tennis malgache devra se référer sans se substituer aux lois et règlement. »

Charte du tennis

Stéphane Rakotondrai-nibe avait été élu à la présidence de la FMT, le mardi 30 mai. Il succède ainsi à Tsialiva Rajaobelina, élu au début de l’année 2013 et qui a préféré se retirer après avoir bouclé un unique mandat quadriennal. La passation entre les deux ainsi que la prise de fonction de la nouvelle équipe, qui accompagne le nouveau président, devrait se tenir cette semaine.

Haja Lucas Rakotondrazaka