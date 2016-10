À deux semaines de l’Open International BMOI/Air France, sur les courts en terre battue du Country Club à Ilafy, on en connait un peu plus sur les compositions des tableaux.

Chez les hommes, l’on aura un tableau de vingt joueurs, dont quatre invités de l’étranger. À ceux-là viendront s’ajouter les quarts de finalistes du tournoi Cap 2020, qui se tient cette semaine à l’ACSA à Ambohidahy et qui sert de qualifications pour cet Open International.

« Jacob Rasolondrazana et Jean Jacques Rakotohasy devraient également effectuer le déplacement. Et le tableau sera complété par six autres joueurs ayant obtenu des wild cards », explique Josoa Rakotonindriana de chez Country Club.

Du côté des dames, l’on aura un tableau de seize, avec toujours quatre invitées venant de l’extérieur, ainsi que les quarts de finalistes du tournoi Cap 2020. Trois raquettes obtiendront des wild cards.

Zarah Razafimahatratra, vainqueur en doubles du Ladies Pro Tournament 2015 sur ces mêmes courts en compagnie de Sandra Andria­marosoa, devrait aussi honorer le rendez-vous de sa présence. En parlant de doubles justement, les tableaux masculin et féminin seront tous composés de huit éléments.

Cette année, on revient à la formule d’antan au Country Club. Et ce, après le premier tournoi ITF 10 000 dollars à Madagascar, en 2015. Il y a deux ans, lors du dernier Open International en date, le Français Florian Reynet avait été titré aux dépens de Jacob Rasolon­drazana chez les hommes. Tandis que Zarah Razafi­mahatratra avait réussi un joli doublé chez les dames, avec une victoire en simples après avoir été couronné en doubles en compagnie de Safidy Razafindrakoto.

Haja Lucas Rakotondrazaka