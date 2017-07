Harivony Andrianafetra joue au tennis depuis 1984. Aujourd’hui, il demeure au top et vient de décrocher un nouveau titre de champion d’Analamanga, dimanche dernier.

Une longévité exceptionnelle. Harivony Andriana­fe­tra, personnalité connue et reconnue dans le monde du tennis, a rajouté un nouveau sacre à son palmarès, dimanche dernier, au Marlix Andakana.

Il a été sacré champion d’Analamanga, catégories vétérans première série. Il est au top depuis plus de trente ans. « C’est mon cousin, Johary (Rakotozafiarison), membre de l’équipe nationale, qui m’a poussé à faire du tennis. J’ai débuté en 1984. J’ai tapé mes premières balles au Cercle franco-malgache Anosy. Quant à mon premier trophée, je l’ai décroché l’année suivante », se remémore-t-il. Depuis, il a remporté plusieurs titres de champion, autant sur la scène régionale que nationale. Et son armoire à trophées est bien garnie.

C’est grâce à sa discipline de vie que Harivony demeure au top niveau depuis tant d’années. « Je remercie Dieu de m’avoir permis de tenir aussi longtemps, ainsi que ma femme et mes enfants, mes parents et ma famille qui m’ont toujours soutenu. Tout d’abord, il y a l’hygiène de vie. Je ne bois pas d’alcool et je ne fume pas. De l’autre, il y a mon entrainement physique continu, avec du footing et de la musculation. En ce qui concerne l’alimentation, je privilégie la viande blanche à la viande rouge et j’y rajoute légumes et fruits. Sans oublier de boire beaucoup d’eau », dévoile-t-il à propos des secrets de sa longévité.

Jovialité

Un autre aspect important pour maintenir sa forme concerne la récupération. « Le sommeil prend une place prépondérante. Il en est de même pour des séances d’étirement et de massage. À propos du stress quotidien, il vaut mieux trouver un moyen pour bien l’évacuer, afin d’éviter qu’il n’impacte négativement sur les performances sportives », poursuit-il.

Harivony, également connu pour sa jovialité à tout instant, fera l’impasse sur le tableau simple du cham­pionnat d’Analamanga toutes catégories confondues, qui débute ce samedi. Il jouera uniquement en double. Et ce, afin de ménager son organisme et de bien préparer le championnat de Madagascar du mois d’août. Sa carrière de joueur se poursuit encore et toujours.

À côté, dans un rôle de coach cette fois-ci, il exerce à l’Atema Antanimora, qu’il a montée en compagnie de Solotiana Ramanantoanina et Solofo Tiana Randrianaivo dit Rapool. « On a créé l’Atema en 2013. C’est là que je transmets mes connaissances et mon vécu aux jeunes », conclut-il.

Haja Lucas Rakotondrazaka