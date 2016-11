Les joueurs et joueuses de la première série sont entrés en lice, hier à Antsirabe, au championnat de Mada­gascar de tennis, toutes catégories confondues. La performance du jour est à mettre au crédit de Nicolas Raharivony, en huitième de finale chez les hommes.

L’ancien cham­pion d’Analamanga U18 a livré une âpre bataille face au vétéran, mais toujours solide, Harivony Andrianafetra. Après la perte du premier set, Nicolas a trouvé les ressources nécessaires, pour revenir et s’imposer en trois manches (3/6, 6/3, 6/2). Dans les autres matches de la journée, citons également les qualifications d’Andri­toavina Ratsiman­dresy et de Ando Rasolomalala, vainqueurs respectivement de Vahia Rabarijaona (6/2, 6/0) et Floris Randrianan­tenaina (6/3, 6/2).

Du côté de la première série dames, on entamait le tournoi avec les quarts de finale. Tsantaniony Iariniaina et Charline Ravololoniaina ont éliminé les Radilofe, Sariaka (6/1, 6/0) et Vero­lalaina (6/1, 2/6, 7/5). Fara­tiana Rasoarilalao a écarté Yaëlle Vaissaud (6/2, 6/0). Et Roséa Ramanitrarivo a sorti Fitia Ravoniandro (6/1, 7/5).

Haja Lucas Rakotondrazaka