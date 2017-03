Les récents changements de règlement international obligent la fédération à organiser désormais de nombreuses compétitions nationales et internationales.

Un grand défi devrait être relevé par la prochaine équi­pe de la fédération, suite aux différents changements du règlement international en matière de compétition, a annoncé, hier, face à la presse le président de la fédération malgache de tennis, Tsialiva Rajaobelina.

Ce ne sera plus comme avant, où « seulement les vingt meilleurs au classement par catégorie pourront participer au championnat d’Afrique », a-t-il précisé. Et ceci est effectif à partir de la prochaine saison 2018. Chaque joueur ou joueuse devrait désormais jouer le maximum de tournois internationaux pour obtenir des points pour le ranking continental et pour pouvoir percer ensuite les circuits africains et internationaux.

Comme solutions au coût trop élevé d’une sortie internationale, la fédération, c’est-à-dire la nouvelle équipe, après l’élection du 25 mai prochain, devrait trouver les moyens d’organiser au moins cinq tournois internationaux validés par la fédération internationale (ITF) et la confédération africaine (CAT), dont au moins deux tournois grade 1 où on peut avoir beaucoup plus de points.

Restructuration

À l’issue des récentes formations avec les experts de la ITF, la fédération a constaté que « nous devrions procéder à des restructurations, pour avoir des joueurs U16 ou U18 de haut niveau, à la hauteur du niveau international, ces jeunes devraient jouer au moins 44 matches, allant à 64 matches dans l’année… et s’entrainer quatre heures par jour, donc 24 heures par semaine », a souligné le président de la fédération, Tsialiva Rajao­belina. « Cela explique le dégringolade de nos joueurs dans les catégories U16 et U18. Donc, il faut organiser chaque saison, au moins huit compétitions nationales et cinq internationales… Sans oublier la mise en place du centre fédéral, c’est impératif », selon toujours le numéro un de la discipline.

« L’Afrique du Sud a déjà anticipé ce changement, sa fédération organise, depuis l’année passée, 17 tournois internationaux dans l’année pour que ses raquettes puissent obtenir des points… Madagascar devrait suivre le rythme si on veut faire du tennis élite ou sinon notre tennis ne sera que du loisir », a-t-il poursuivi… « Ces projets incitent l’implication de l’État… qui devrait prendre en charge les élites nationales alors que les fédérations nationales assurent plutôt la vulgarisation, la promotion et le développement de la discipline», a-t-il conclu.

Serge Rasanda