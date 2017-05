L’élection présidentielle de la Fédération malgache de tennis s’est conclue par la victoire de Stéphane Rakotondrainibe. Il promet la construction d’un centre fédéral à Bevalala.

Six voix favorables pour Stéphane Rako­t­ondrainibe, deux pour Manan’Iala Andriantsalama et zéro pour Vincent Raza­findratsimba. Tel a été le résultat de l’élection présidentielle de la Fédération malgache de tennis, hier au Palais des Sports et de la culture de Mahamasina.

Si l’assemblée générale ordinaire a duré une heure, l’assemblée générale élective s’est étalée de 11h30 à 14h30. Les débats ont été houleux. Des débats qui ont débouché sur un quota de deux voix pour la ligue d’Ana­lamanga, tandis que les six autres ligues ont été créditées d’un seul vote.

Et après trois heures d’attente, le verdict est tombé, annonçant la victoire de Stéphane Rakotondrainibe. Il retrouve la présidence de la FMT, qu’il avait déjà occupée entre 2010 et 2012.

« Merci à tous, ceux qui ont voté pour moi. Merci à ceux qui ne l’ont pas fait aussi, car cela me pousse à faire mes preuves. Merci à Tsialiva (Rajaobelina) d’avoir laissé la Fédération dans une situation saine. Il sort par la grande porte. Mon programme comprend beaucoup de projets. Le premier d’entre eux sera la mise en place de la charte du tennis dans les deux mois à venir. Il faut également préparer le déplacement en vue du championnat d’Afrique par équipe en Tunisie », a lancé le nouveau président après son élection.

Centre fédéral

Stéphane Rakotondrai­nibe a également dévoilé la construction à venir d’un centre fédéral. « On va bâtir un centre fédéral, aux normes internationales, à Bevalala. Il comptera dix courts en terre battue et deux en surface rapide », a-t-il rajouté.

L’équipe de Stéphane Rakotondrainibe comprend notamment Patrick Pisal-Hamida (président d’honneur), Tiana Rasamimanana (vice-président) Eddy Raharison (secrétaire général), Haja Razafimandimby (trésorier), Lucas Raoily et Hery Rajaonson (conseillers). Côté technique, citons Dina Razafimahatratra (directeur technique national), Ando Rasolomalala (directeur technique national adjoint), ainsi qu’Harivony Andrianafetra, Solofo Tiana « Rapool » Randrianaivo et Njaka Ran­driamalala (entraineurs). Naina Razatovo s’occupera de l’arbitrage et Vola Andria­manjatoarimanana de la relation internationale.

