Tsialiva Rajaobelina a annoncé officiellement qu’il ne briguerait pas un deuxième mandat à la tête de la FMT. Il concocte un événement grandiose pour sortir par la grande porte.

Au début, j’avais affirmé que je me limiterais à un mandat. Je tiens à honorer ma parole. C’est par ses mots que Tsialiva Rajaobelina, actuel président de la Fédération malgache de tennis, a annoncé qu’il ne briguera pas un nouveau mandat, hier à l’ACSA Ambohidahy.

« Le plus difficile, c’est de savoir s’arrêter. A un moment, j’ai été tenté de continuer. Quatre ans, c’est long. Je peux tout de même dire qu’on a eu un beau palmarès sur cette période », a-t-il rajouté. Hier, il a surtout évoqué ce palmarès dans son bilan.

« Durant cette période, on a vulgarisé le tennis avec les tournois ‘open’ en province. Madagascar a pris part à de très nombreuses compétitions internationales. On a décroché deux titres de champions d’Afrique, avec Randy et Andri­toavina. On a réalisé une razzia aux Jeux des îles de l’océan Indien, avec cinq médailles d’or. On a repris la Fed Cup. On a remporté une victoire à domicile en Coupe Davis, pour remonter en Groupe II. A cette occasion, les présidents de l’ITF et de la CAT sont venus dans la Grande île pour la première fois. Et après avoir discuté avec eux, on a décroché l’organisation du championnat d’Afrique australe U12 par équipe, qui débute ce samedi. Sans oublier que nous avons réussi à placer quatre jeunes dans les centres ITF au Maroc et au Kenya… », a-t-il résumé.

Élection le 30 mai

Parmi ses promesses en 2013 figurait également la création d’un centre fédéral. Aujourd’hui, la FMT a obtenu une autorisation de cinq ans auprès de la commune urbaine d’Antana­narivo, pour le site de Mahamasina. Mais l’ITF exige que le bail s’étende sur dix ans, avant de débloquer les fonds pour financer la construction de ce centre. « Ce sera à la nouvelle équipe de se battre pour obtenir ce nouveau bail », a poursuivi Tsialiva Rajaobelina.

La date de l’élection fédérale a, de nouveau, été repoussée. Elle est finalement prévue pour le mardi 30 mai, au lieu du lundi 29 mai, toujours au Palais des sports et de la culture Mahamasina.

Juste avant, pour conclure en beauté son mandat, le numéro un de la FMT con­cocte un rendez-vous grandiose, dénommé « 24 heures de tennis ». Celui-ci est fixé pour le vendredi 19 mai. « On attend encore la confirmation, mais ça devrait se tenir à l’ACSA. J’inviterai tout le monde à une grande fête. On va jouer au tennis de 8h du matin le vendredi jusqu’à 8h du matin le lendemain », a-t-il conclu, hier.

Haja Lucas Rakotondrazaka