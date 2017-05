Manan’Iala Andriantsalama sera candidat à la présidence de la FMT, dans trois semaines. Dans son équipe figure le technicien de renom Ravalitera Rafolomanantsiatosika.

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Manan’Iala Andriantsalama a officialisé sa candidature à la présidence de la Fédération malgache de tennis, au cours d’une conférence de presse, hier à Ampefiloha.

Occupant le poste de directeur du système d’information de la CNaPS, il dirige également la section tennis de la CNaPS Sport, vu qu’il pratique cette discipline depuis plusieurs dizaines d’années. A sa droite lors de la présentation d’hier se trouvait Ravalitera Rafo­lomanantsiatosika. Le célèbre technicien occupera le poste de directeur technique national.

Dans son allocution, Manan’Iala Andriantsalama a bien évidemment étalé son programme : « Nous prévoyons de créer un site web aux normes pour la Fédération. Il faudra organiser des formations et tests pour que les entraîneurs obtiennent les diplômes Level 1 cette année. Sans oublier la mise en place d’une commission technique qui mettra en œuvre la politique nationale du tennis… A côté de l’équipe technique, on aura une équipe organisationnelle bien à part ». À plus long terme, il se fixe la création de deux nouvelles ligues régionales par an à partir de 2018, ainsi que le lancement d’un programme de sport-études.

Soutien de la mutuelle

Manan’Iala Andriantsa­lama bénéficie du soutien de poids de ses collègues : « Jusqu’à présent, je suis le seul candidat à avoir une institution derrière moi. Grâce au soutien de mes collègues au sein de la mutuelle des employés de la CNaPS, nous sommes déjà entrés en contact avec les dirigeants des ligues régionales, afin de leur présenter notre programme. Et la majorité d’entre eux s’est montrée plutôt convaincue. » Comme cité précédemment, maître Rava­litera prendra donc en charge le côté technique. Il a déjà occupé le poste de DTN à trois reprises dans le temps. « On mettra en place une politique de vulgarisation séparée en trois parties, à savoir le tennis à l’école, le tennis au niveau des clubs et le tennis pour tous. On organisera au moins deux stages par an pour les joueurs dans chaque catégorie. À part les entraîneurs, il faudra aussi former les arbitres. Et bien évidemment, augmenter au maximum le nombre des compé- titions », a-t-il martelé, hier.

Le scrutin de la FMT est prévu le lundi 29 mai. Avec Manan’Iala Andriantsalama, le nombre de postulants grimpe à trois désormais, si l’on ajoute Stéphane Rakotondrainibe et Vincent Razafindratsimba, qui ont respectivement annoncé leur candidature vendredi et samedi dernier.

Haja Lucas Rakotondrazaka