À leur meilleure forme, les pongistes d’Alaotra Mangoro ont raflé tous les titres de championnat de Madagascar par équipe et double chez les jeunes moins de 17 ans, garçons et filles.

En épreuve par équipe masculine, la sélection d’Alaotra Mangoro composée de Nounou, Rado, Takko et Luciano a battu Setra, Dylan, Arnaud et Sitraka d’Analamanga par 3 victoires à 1. Chez les filles, Harena, Santatra, Dina et Sarobidy de la ville de Moramanga se sont imposées 3 sets à 1 face l’équipe de la capitale constituée par Niantsa, Mendrika, Valisoa et Harena.

Alaotra Mangoro a également réalisé un doublé en double, Takko et Luciano ont défait Setra et Dylan d’Anala­manga par 3 sets à 0 chez les garçons te la paire Aina et Sarobidy ont ensuite gagné de justesse contre Harena et Santatra par 3 sets à 2. Les vétérans ont déjà procédé à la phase éliminatoire jusqu’en demi-finales lors de la première journée.

Chez les hommes, Solo de Cosfa disputera le titre face à Gerald de Jovenna dimanche. Le militaire a battu en demi-finale Taeky de l’Ostie et Gerald a, quant à lui, éliminé Patrick, entraineur national aux Jeux des îles. Chez les dames, la finale sera le remake du cham­pionnat d’Analamanga, un duel 100% Jovenna entre Tiana et Rondro. La première a écarté Kiki d’ASA en demi et Rondro a éliminé Fafah d’ASA. La deuxième journée d’hier a été consacrée aux épreuves en double open.

Toutes les finales sont programmées pour le dimanche après-midi. Plus de deux cents joueurs issus de six ligues à savoir Alamanaga, Alaotra mangoro, Atsinanana, Amoron’Imania, Vakinanka­ratra et Haute Matsiatra sont réunis à ce sommet national.

Serge Rasanda