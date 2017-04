La Grande île a aligné un pongiste au championnat d’Afrique en Tunisie. L’unique porte-fanion malgache termine cinquième au tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de la jeunesse.

Le double mé­daillé d’or des jeux de la (CJSOI) commission de la jeunesse et des sports de

l’océan indien, en simple et par équipes en 2016, Setra Rakotoarisoa finit cinquième sur douze concurrents au tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) d’Argentine 2018 en marge du championnat d’Afrique juniors qui s’est déroulé en Tunisie du 6 au 17 avril.

Il a raté de peu sa qualification aux JOJ d’Argentine car les quatre premiers de la catégorie ont eu le ticket pour faire le voyage aux Jeux de Buenos-Aires. Le cham­pion national junior est troisième au classement général national, Setra Rakotoarisoa a quitté le championnat en troisième tour, battu en huitièmes de finale.

Setra a ensuite disputé le tournoi de qualification aux jeux olympiques de la jeunesse du 15 au 17 avril et a perdu contre le numéro un tunisien, vice-champion d’Afrique en quarts de finale. « On a constaté une considérable évolution chez nos jeunes, Setra était classé huitième au championnat d’Afrique à Maurice en 2015 et là, il a grimpé de quelques marches… L’inconvénient de ce déplacement en Tunisie était de ne pas pouvoir jouer les épreuves par équipe et double et Setra manque de matches pas comme les pongistes des autres pays… En plus sa préparation était perturbée par l’habituel partira-partira pas », a résumé le directeur technique national de la fédération, Tahiry Rakotoarisoa, qui n’est autre que le père de Setra, et chef de la délégation malgache en Tunisie, de cette participation malgache au sommet africaine junior.

C’était le cas de l’expatrié, Jonathan Nativel, médail­lé d’or des jeux des iles de l’océan Indien aux Seychelles en 2011. Il a raté de justesse, lui aussi, sa qualification aux JO de Rio ainsi qu’au championnat d’Afrique au Soudan en 2015.

Serge Rasanda