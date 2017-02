Madagascar est tombé face à la Lituanie, ce weekend, en Coupe Davis groupe II Europe/Afrique. Les Lituaniens ont décroché une troisième victoire décisive, hier matin, en simple.

La rencontre de Coupe Davis entre Madagascar et la Lituanie s’est conclue sur une victoire des locaux, au Siauliai Tennis School. Hier matin, les Lituaniens ont décroché une troisième victoire décisive, afin de se qualifier pour le deuxième tour du groupe II Europe/Afrique. Pour la Grande île, il faudra disputer les barrages, pour rester dans ce groupe.

Vendredi soir, Lucas Andriamasi­lalao était tombée d’entrée, dans le premier simple. Son bourreau se nomme Laurynas Grygelis, 267e joueur mondial, (6/1 6/2 6/4). Mais dans la foulée, Antso Rakotondramanga avait immédiatement redonné le sourire aux siens. Opposé à Tadas Babelis, le fer de lance de la sélection malgache a disposé de son adversaire du jour en trois manches également (4/6 4/6 3/6). Vue cette situation, le double de samedi a certainement constitué un tournant dans cette rencontre, quand la Lituanie a repris l’avantage. En effet, Grigelis et Babelis ont disposé de Antso et Jean Jacques Rakotohasy, en trois sets (6/2 6/4 6/4).

Issue différente

L’équipe de Rija Rajaobelina était dos au mur à l’issue de cette deuxième journée. Les derniers espoirs reposaient sur les épaules d’Antso, qui devait défier Grigelis dans le quatrième match. Il a donné du fil à retordre au Lituanien. Et l’issue de ce duel aurait pu être différente s’il avait gagné le tie break du deuxième set, mais il en fut autrement. Au final, Grigelis s’est imposé en trois manches (6/4 7/6[8/6] 6/4).

Madagascar revenait cette année en groupe II. Et ce, après avoir validé sa montée à l’issue d’une victoire à domicile au mois de juillet de l’an dernier. Suite à ce revers face à la formation lituanienne, il faudra se battre pour rester dans ce groupe, lors des barrages, du 7 au 9 avril.

Haja Lucas Rakotondrazaka