Quatre jeunes joueurs malgaches sont en vadrouille au Kenya. Ils sont en quête de points qui les permettront de mieux se classer au classement mondial des juniors.

Un bon début qui encourage. Quatre joueurs malgaches sont en lice depuis hier au tournoi du circuit mondial juniors U18 d’Afrique de l’Est qui se joue sur les courts du Tennis Club de Nairobi au Kenya. Il s’agit des trois Malgaches pensionnaires du centre d’entraînement de la Fédération internationale de tennis de Nairobi, à savoir Mialy Ranaivo, Narindra Ranaivo, Sampras Rakotondrainibe ainsi que de Finaritra Andriamadison qui a fait le déplacement depuis Madagascar. Hier, Mialy Ranaivo, âgée de quinze ans a passé sans problème le cap du premier tour du tournoi du circuit mondial U18 d’Afrique de l’Est au Kenya sur les courts du Nairobi Tennis Club.

Classée 891ème mondiale chez les juniors U18, Mialy Ranaivo a réalisé une performance en battant l’Indienne Anjum Shaik Mubashira (780ème mondiale) en deux petits sets 6/3 6/3. Très à l’aise sur les courts où elle s’entraîne, Mialy Ranaivo a donc pu s’exprimer comme il le fallait face à son adversaire qui évoluait pour la première fois à Nairobi. La Malgache dispute ce jour les huitièmes de finale du tournoi contre sa partenaire d’entraînement qui n’est autre que la Burundaise Aicha Niyunkuru, tête de série numéro trois du tournoi et 365ème mondiale juniors.

Expérience

Pour sa part, Sampras Rakotondrainibe qui entamera cette année ses quatorze ans, a perdu au premier tour contre l’Italien Luca Castagnola en deux sets (1/6 2/6). Avec son jeune âge il aura du temps pour décrocher ses premiers points au classement mondial.

Pour Narindra Ranaivo (775ème mondiale), elle a été exemptée du premier tour et s’affiche en tant que tête de série numéro 8 du tournoi. Elle aura à affronter en huitièmes de finale la Britannique Scarlett Hutchinson, 1213ème mondiale. La gagnante de cette rencontre gagnera le ticket pour les quarts de finale contre la Gabonaise Celestine Avomo (tête de série numéro 1) ou la Roumaine Paula Mihaela Onita, gagnante de l’Américaine Victoria Sasinka en deux sets 6/2 6/3.

Enfin, Pour Finaritra Andriamadison, championne de Madagascar chez les U16 filles et 1504ème mondiale (après seulement quatre tournois disputés au Kenya et à Maurice en 2017), le match du jour sera particulièrement intéressant. Elle affronte la Russe Ksenia Shikanova 537ème mondiale et joue également une place pour les quarts de finale.

Outre les matches de simples, les joueurs malgaches sont aussi engagés en doubles. Ce tournoi au Kenya est le premier de la tournée qu’ils effectuent et qui en compte trois jusqu’au 10 février.

Dina Razafimahatratra