Les joueurs malgaches disputeront à domicile un tournoi international juniors à partir de 2018. Une situation qui fait beaucoup de bien à la caisse de la FMT.

Une nouvelle à mettre dans les annales du tennis malga­che. La fédération internationale de tennis vient d’offrir à Madagascar l’opportunité d’accueillir le premier tournoi international du Circuit mondial U18 de son histoire.

Madagascar a donc réussi a convaincre l’instance internationale qu’il mérite d’avoir son propre Open Interna­tional juniors parmi la centaine de tournois qui figurent au programme des joueurs U18 du monde entier.

Le tournoi proprement dit portera le nom de Mada­gascar Juniors Open - Grade 5 qui va se jouer à Antana­narivo du 25 au 29 juin 2018.

Cette initiative de la fédération malgache de tennis (FMT) permettra aux joueurs locaux d’avoir des points pour le classement mondial juniors.

Jusqu’ici, les joueurs qui ont déjà un classement mondial juniors sont Narindra Ranaivo (9540e), Tsanta­nionyIariniaina (1345e), MialyRanaivo (1514e) Finaritra Andriamadison (1650e).

« Le fait de pouvoir accueillir le premier tournoi international U18 à Madagascar est une preuve que nous voulons vraiment faire le développement du tennis malgache. Ce sera une très bonne expérience pour nos joueurs et pour le monde du tennis malgache de voir le niveau réel des juniors au monde. Ici je lance un appel à tous ceux qui aimeraient soutenir la FMT dans ses projets et actions de développement du tennis à Madagascar. Notre porte est grande ouverte car la FMT seule ne pourrait pas tout faire. C’est ensemble qu’on pourrait relever les défis », rappelle Stéphane Rakotondrainibe, président de la FMT, qui a aussi déposé la candidature malgache pour l’organisation des championnats d’Afrique U16, pour un tournoi du circuit ITF/CAT U14 et pour la Coupe Davis du groupe 3.

La décision de la Confédération africaine de tennis pour l’accueil de ces autres tournois internationaux pour 2018 sera connue prochainement.

Dina Razafimahatratra